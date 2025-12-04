影/西門町女子遭隨機攻擊 多名正義哥街頭追捕

台北市昨（3）日發生一起隨機攻擊案，一名年輕女子在西門町無故遭另名男子打傷，案發後男子狂奔逃離，被害女子與現場多名見義勇為民眾一路尾隨仍被他逃脫，警方已鎖定對象查緝中。

西門町昨發生男子隨機攻擊女子案件。（圖／翻攝畫面）

警方調查，3日晚間9時許，被害人邱姓女子（28歲）在西門町成都路27巷附近步行時，突遭一名陌生男子攻擊推打，邱女莫名其妙被打驚呼大叫，犯案男子隨即拔腿狂奔逃離現場，一旁多名見義勇為民眾發現一路在後方幫忙追捕，但仍被男子逃脫。

邱女左肩被打疼痛不適事後打110報案，轄區萬華分局員警獲報到場時，雙方已經離開現場，邱女表示將擇期前往派出所報案製作筆錄，警方已調閱相關監視器掌握對象，後續將通知涉案人到案並依法送辦。

延伸閱讀

三峽男隨機攻擊國小學童 「揮拳打頭」畫面曝光

新北三峽驚傳隨機攻擊學童案 警查獲涉案男子送辦

影/三重爆隨機攻擊！男持鐵棍打傷夫妻 警逮人起獲毒品