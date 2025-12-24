(影) 要炸潛艇先轟「它」! 烏「癱瘓」俄偵察機影片曝光 裏海也成襲擊目標

[Newtalk新聞] 烏克蘭安全局 ( SBU )日前使用「海寶貝」( Sea Baby )無人潛航器擊沉停靠在俄羅斯新羅西斯克港的基洛級柴電潛艦「華沙維揚卡」號，大幅削弱了俄軍黑海艦隊的戰鬥能力，史上首次無人艇擊沉潛艇案例也引發全球各地民眾廣泛關注。近期有消息稱，在對潛艦發動攻擊前，烏軍首先打擊了俄軍的反潛偵察機，接連不斷的襲擊行動也加大了俄羅斯在黑海、裏海地區的防衛壓力。





X 推主「rainbow7852」、「NiKITa」指出， SBU 近日公布了一段影片，宣稱在對「華沙維揚卡」號發動攻擊前，先襲擊了被部署在葉伊斯克空軍基地內的一架伊爾-38N 「海龍」反潛巡邏機，清除了烏軍無人艇攻擊行動可能遭遇的阻礙。「rainbow7852」表示，該架伊爾-38N 反潛巡邏機是俄軍唯一一架在黑海地區服役的反潛設備，主要負責偵測、搜尋並干擾烏克蘭海軍的無人載具。

廣告 廣告





烏軍近期使用「海寶貝」無人快艇成功擊毀停在俄羅斯新羅西斯克港內的潛艦「華沙維揚卡」號，進一步削弱了俄黑海艦隊的戰鬥能力。 圖：翻攝自 @ukraine_map X 帳號





「rainbow7852」稱，烏軍使用一架攜帶空爆彈頭的無人機接近俄軍的反潛偵察機，並在俄軍偵察機的雷達設備艙上方引爆炸彈，破壞該架偵察機的偵測系統。由於該架偵察機失去了反制烏克蘭海軍無人載具的能力，烏軍的「海寶貝」無人艇順利進入新羅西斯克港，並完成了炸毀「華沙維揚卡」號的任務。





X 帳號「NiKITa」表示，癱瘓俄軍反潛偵察機是此次烏軍打擊行動最重要的關鍵步驟之一，強調只有排除該設備的威脅後，才能成功實現打擊俄軍潛艇的目標。最後，SBU 也針對俄軍戰略設施的安全性提出質疑，認為相關設施的實際安全級別可能遠低於國防部對上級的報告與宣傳。





烏軍攻擊俄國在裏海的海上石油平台。 圖 : 翻攝自鷹眼Defence





另一方面，X 推主「Euromaidan Press」指出，烏軍的一系列打擊行動證明了，俄羅斯「最受保護的海域」已經不再是「無法觸及」的目標，「除了黑海地區的目標外，距離前線超過 1,500 公里的俄羅斯裏海設施也成為了烏克蘭的打擊對象」。「Euromaidan Press」表示，由 SBU 旗下阿爾法部隊與游擊隊組織「黑火花」組成的聯合行動小組近期針對位於裏海的兩座海上石油平台發動多次襲擊行動，造成超過 20 口油井停產，重創了俄羅斯的能源產業。





「Euromaidan Press」稱，由於烏軍部隊襲擊頻率較高，俄羅斯方面幾乎無法在下一次打擊行動開始前保護相關基礎設施，用於護衛的「拉赫馬尼諾夫號」與「阿斯卡爾薩里賈號」軍用駁船也先後遭到摧毀。「Euromaidan Press」強調，黑海、裡海各地的俄羅斯基礎設施接連遭受襲擊一事，證明了俄軍防空力量已經捉襟見肘，「幾乎無法負擔烏軍襲擊行動帶來的巨大壓力」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

俄軍攻下第4座萬人大城! 保全將士性命 烏撤出錫維爾斯克 頓北城市曝險境

「彈劾賴清德」網路投票出爐！10萬票結果懸殊 「這選項」輾壓全場