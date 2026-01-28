(影) 規模超越委內瑞拉！川普亮出「大艦隊」直逼伊朗 土國備戰最壞情況

[Newtalk新聞] 美國與伊朗之間的緊張關係持續升高。美國總統川普近日警告伊朗，若未全面配合美方要求，恐將面臨前所未見的軍事壓力。他並證實，美國已在伊朗周邊部署規模龐大的海軍力量，陣容甚至「超過過去針對委內瑞拉時的部署」，被外界解讀為對德黑蘭發出的強烈威懾訊號。





川普 26 日接受美國《Axios》新聞網專訪時表示，隨著美國向中東增派航空母艦打擊群與戰機，伊朗方面已表現出希望達成協議的意願。他坦言，美方一度「非常接近」下令對伊朗政權目標發動打擊，但最終選擇暫緩行動，為外交空間保留餘地。

不過，美國政府同時重申，任何潛在協議的門檻極高。美方官員指出，伊朗必須消除所有已濃縮的鈾庫存、全面停止國內鈾濃縮活動，並對遠程彈道飛彈計畫施加嚴格限制；此外，也須終止對地區代理勢力的支持，包括黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武裝以及巴勒斯坦哈瑪斯組織。川普強調，伊朗目前尚未明確接受這些條件。





葉門胡塞武裝。 圖：翻攝自 騰訊新聞@墨甲戰刃





在軍事層面，局勢同樣引發高度關注。以色列國防部傳出消息指出，川普近日正與美軍空軍司令及參謀長聯席會議成員舉行閉門會議，以色列參謀總長與國防部長亦透過連線方式參與。相關動向引發外界揣測，美方是否正敲定針對伊朗的最終打擊方案。





區域國家也開始為最壞情境預作準備。據《中東之眼》報導，土耳其政府已針對伊朗局勢惡化進行內部評估，並考慮在伊朗邊境一側設立「緩衝區」，以防止新一波難民潮湧入。官員向國會議員簡報時指出，安卡拉已全面強化邊境防禦，包括修建圍牆與壕溝、設置瞭望塔，並部署無人機與監控系統。





土耳其官員同時透露，伊朗近期因通貨膨脹失控與貨幣崩潰引發的大規模抗議，已造成約 5,000 人死亡、近 2 萬人受傷，情勢持續惡化。





土耳其政府已針對伊朗局勢惡化進行內部評估，並考慮在伊朗邊境一側設立「緩衝區」，以防止新一波難民潮湧入。圖:翻攝自X帳號@NSTRIKE1231





伊朗方面亦展現強硬姿態。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）近日公開一處「海底飛彈隧道」，聲稱該設施可用於向美國航空母艦發射巡弋飛彈，被視為對美方軍事部署的直接回應。





在人權議題上，伊朗再度引發國際譴責。多家外媒報導，因挑戰女性禁止騎乘摩托車禁令而走紅的 19 歲伊朗網紅「機車寶貝」黛安娜．巴哈多爾（Diana Bahador），近日遭伊朗安全部隊開槍射殺。她在社群平台擁有約 10 萬名追隨者，長期以騎行行動與影像，象徵性抗議政權對女性的壓迫。





另據阿拉伯電視台報導，伊朗已正式拒絕美國提出的相關要求。美方消息人士指出，美國近期曾向德黑蘭傳遞訊息，敦促其避免採取過度強硬的回應，以免局勢全面失控，但目前看來，雙方立場仍高度對立。

