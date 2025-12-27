影/規模7地震狂搖！農場主人超擔心水豚君 看畫面傻眼了

27日晚間23時05分，全台發生有感地震，根據消防署資料顯示，此次震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，台灣東部海域，深度達72.8公里的芮氏規模7.0強震，在宜蘭縣冬山鄉一處農場，監視器剛好記錄下地震瞬間，水豚君的動態，有網友留言，水豚君面臨大地震的態度，像極了台灣人。

27日晚間台灣發生規模7有感地震，明顯感受到劇烈搖晃，不過位於宜蘭冬山鄉一處農場的水豚君，面臨地震時，相當淡定。（圖／Threads 網友bambiland.yilan授權提供）

宜蘭縣冬山鄉友善農場主人在網路社群PO出一段影片並表示，「剛剛的地震有夠大，地震震央在宜蘭外海，芮氏規模7，大家還好嗎？」農場保姆擔心動物狀況，立即查看監視器，以確認動物們的安全，結果發現水豚們有跑，但不多，相當淡定。

廣告 廣告

有網友留言表示，水豚君面對強震的態度「像極了台灣人」，也有網友說水豚君從左邊跑到右邊，已經展現我豚最大誠意，更有網友說，「水豚君只跑個幾步，表示尊重一下地震這樣。」

延伸閱讀

影/宜蘭外海「板塊隱沒」引規模7.0地震 921、0403紀錄後最大

深夜搖好大！宜蘭外海00:45再發生規模4.7地震

影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬