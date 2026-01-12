（影）視察陸自空降訓練 小泉進次郎體驗11公尺高塔傘降訓練

[Newtalk新聞] 日本防衛大臣小泉進次郎11日前往千葉縣習志野演習場，視察陸上自衛隊第1空挺團的年度空降訓練。這次訓練以島嶼防衛為想定，共有包括日本在內的史上最多14個國家的空挺部隊參與，展現多國聯合作戰能力。





參與國家包括美國、英國、澳洲、加拿大、法國、德國、義大利、荷蘭、菲律賓、波蘭、新加坡、泰國、土耳其及比利時，其中比利時、泰國與土耳其為首次加入，總參與人數約2100人，規模創下歷史新高。

小泉在視察前，先於習志野駐屯地體驗傘降基本動作，並親自從約11公尺高的訓練跳塔躍下。完成後他笑著表示「還不錯」，並向現場自衛隊員喊話：「日本周邊安全環境非常嚴峻，我們要一起以守護自衛隊員與國民家人的決心全力以赴！」





原本預定的航空器實跳降下因當日強風影響而全面取消，改以地面戰鬥訓練為主軸展示，包括使用無人機與四足機器狗進行偵察、CH-47JA直升機吊掛車輛與迫擊砲快速部署、10式及90式戰車與輪型裝甲車機動等內容，向國內外充分展現空挺部隊的快速反應能力。





小泉在視察結束後對媒體表示：「這是非常有意義的機會，清楚展現了與眾多同盟國及理念相近國家之間堅實的合作與聯繫。」他強調，南西諸島等島嶼防衛仍是當前最優先課題，將在年內修訂中的安全保障相關3文件中繼續列為重點。





陸上自衛隊第1空挺團是日本唯一專業空降部隊，負責利用運輸機與直升機進行快速空中機動，肩負離島奪還等關鍵任務。此次多國聯合訓練，被視為印太地區同盟國強化嚇阻力量、維護區域和平穩定的重要象徵。

