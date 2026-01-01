影/親吻地球片！89猴跨年襲警「賞巴掌、踹下體」遭逮

跨年夜不少民眾玩得很嗨，但北市文山區一位89猴過於失控，喝茫了開始鬧事，員警好言相勸竟遭他賞巴掌跟踹下體，當場被壓制逮捕臉趴地，狼狽地「親吻地球」。

葉男隊員警的好言相勸置之不理，回以辱罵跟肢體攻擊。 （圖／警方提供）

北市文山二分局指出，此案嫌犯是現年20歲的葉姓男子，今天凌晨跟朋友在酒吧跟朋友歡慶跨年夜，喝醉了失控咆哮，獲報後派員警趕往處理，員警對他好言相勸，但葉男不但不聽，竟對處理員警辱罵且以腳踹左小腿、左大腿內側、並掌摑右臉頰。

