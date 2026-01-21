影》 觀光直升機在日失聯 2名台灣乘客安危未明 駐日代表李逸洋促日方全力搜救

[Newtalk新聞] 一架載有2名台灣乘客及1名飛行員的觀光直升機，20日在日本熊本縣阿蘇火山中岳火山口附近失聯，至今仍下落不明。李逸洋於昨深夜再度接獲行政院長卓榮泰指示，要求持續請求日方全力搜救。陳銘俊隨即與日方聯繫後，熊本縣知事木村敬於今（21）日上午回覆表示，熊本縣已錄製影片，向台灣說明目前搜救情形，並強調正竭盡全力提供協助，相關影片將交由國際事務處轉交駐福岡辦事處。





一架載有2名台灣乘客及1名飛行員的觀光直升機，20日在日本熊本縣阿蘇火山中岳火山口附近失聯，至今仍下落不明。駐日代表李逸洋在第一時間接獲駐福岡辦事處處長陳銘俊通報後，立即指示向日方請求全力搜救，並啟動相關協助機制。

熊本縣知事木村今日錄製影片說明搜救情形表示，自今日天亮起，搜救隊已前往火山口展開行動。他誠心祈禱搭乘者能夠平安，熊本縣也將持續與相關機關密切合作，直到最後一刻，全力投入對搭乘者的搜尋與救助工作。





李逸洋表示，接獲通報後即請陳銘俊代表台灣，正式向日方表達全力搜救的請求，駐日代表處也將提供家屬一切必要協助；同時，並指示駐日代表處負責急難救助事務的領務組、交通部觀光署東京辦事處，以及新聞組，全力配合陳銘俊處理後續事宜。





此外，李逸洋於昨（20）日深夜再度接獲行政院長卓榮泰指示，要求持續請求日方全力搜救。陳銘俊隨即與日方聯繫後，熊本縣知事木村敬於今（21）日上午回覆表示，熊本縣已錄製影片，向台灣說明目前搜救情形，並強調正竭盡全力提供協助，相關影片將交由國際事務處轉交駐福岡辦事處。





今日上午10時左右，駐福岡辦事處已收到木村敬知事所拍攝的影片。木村知事在影片中指出，得知台灣旅客於阿蘇火山附近搭乘直升機發生事故，且目前仍不知安危，令他感到相當痛心，並祈願乘客平安，熊本縣將持續與相關單位合作，全力投入搜救行動。





據了解，由於阿蘇火山中岳火山口附近瓦斯濃度過高，昨晚無法持續進行搜救；日方警消單位已於今晨7時30分左右（台灣時間6時30分），在事故現場附近成立搜救小組，持續展開搜救行動。

