影》《角頭》女神林真亦性感解放 爆料懷秋私下一面：他很努力

電影《角頭－鬥陣欸》宣傳剛結束，憑藉在片中火辣亮相與亮眼外型，林真亦被粉絲封為「角頭性感女神」。近日，林真亦推出全新寫真集《亦如初見》，以更成熟自信的姿態面對鏡頭，書中記錄了她這三年來心境與體態上的轉變。

林真亦在受訪時表示，這次拍攝寫真最大的契機，是想替自己30歲的心境轉變留下紀錄。她坦言，過去為了維持體態，對自己要求極為嚴苛，「以前覺得瘦才是漂亮，但後來發現那是不健康的想法。真正的漂亮，是愛自己現在的模樣。」她說，身邊也有很好的姊妹深受「容貌焦慮」困擾，甚至出現厭食傾向，這也讓她不得不反思自己第一本寫真時的心理狀態。

因此，現在的她不再那麼逼迫自己。雖然仍持續運動，但體態看起來沒有像第一本那樣纖瘦，但她反而「最喜歡的模樣是我現在這個樣子」。

這次的寫真遠赴泰國華欣拍攝，林真亦笑稱這趟旅程充滿挑戰，除了拍攝天候難控制，更親自上陣騎馬取景，「因為之前為了拍戲學過馬術，沒想到這次拍寫真反而先派上用場。」她透露，拍攝雖然辛苦，但整體進行相當順利。問及最害羞的一幕，她坦言這次有「上身全脫」的鏡頭，但因與攝影師已是第二次合作，彼此默契十足，讓她能自然展現最真實的一面。

至於最喜歡的一組照片，林真亦則透露是在大海邊笑得燦爛的畫面，「我很喜歡大海，那組照片讓我感覺到自由、陽光，也展現了我現在最自在的狀態。」

憑《角頭》系列嶄露頭角的林真亦，星途備受期待，她在訪談也分享了她在《角頭》系列與眾演員的合作經驗，認為這是一個「大家族」，裡頭的演員每個都很厲害，她從每位前輩身上都學習到很多事。她特別稱讚懷秋是個「很努力的人」，並提到懷秋和她分享去美國上的麥斯納表演課讓她「受益良多」，也看到懷秋在片場也很樂於向前輩請教，是個很認真很熱衷在表演的演員。

至於印象最深的反差萌前輩，她笑說是三屆金鐘獎最佳男配角得主喜翔，「他看起來嚴肅，其實超可愛，可能因為我們都喜歡釣魚，一聊到釣魚他整個人就會變得很活潑。」

