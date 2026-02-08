影／解密台北東區地下供電動脈！深入地下55米：大安超高壓變電所的極限挑戰





台電「強化電網韌性建設計畫」展開，透過新建變電所工程增加配送節點，將可協助電網分散風險，台電擬在10年內新設大安、萬隆等28座變電所，以及24座變電所「屋內化」改建，可有助供電穩定安全，還能結合在地多元生活環境，使變電所成為多功能的城市樞紐據點，讓變電所自此成為社區的一份子，共榮共生。

其中，在熱鬧台北東區的大安超高壓變電所，不僅是全台首座與商業旅館共構的變電所，地底深處更藏著為大台北地區供電的動脈，蓋地下電纜洞道如同蓋捷運，潛盾工程工法複雜難度相當高，每向前推進一公尺都充滿挑戰。

廣告 廣告

台電特別拍攝影片，讓民眾跟著工程師的腳步一起深入地底，揭開這項工程的神秘面紗。

2025年底完工的大安變電所，為台北市首座超高壓變電所

位於捷運忠孝復興站附近、2025年底完工的大安變電所，則不僅是台北市首座超高壓變電所，也是國內變電所與商業旅館共構的首例，將與松湖-大安、深美-大安345kV輸電線路共同構成臺北市核心區的變電樞紐。

根據台電月刊資料顯示，大安變電所也是全台首座採取全地下化的超高壓變電所，開挖深度創下臺北市紀錄，31公尺的開挖深度超越101大樓（22.95公尺），而連續壁深61公尺，僅次於臺北的東門捷運站（71公尺），也因此，從規劃設計到實際工程，挑戰度超高。

基地僅3,535平方公尺，為了提升變電所用地的附加價值，因此規劃上把主要電力設備（包括變壓器、電纜、開關設備等）集中設置於地下2樓至地下6樓，地下7樓為冷卻機房，地下1樓則是停車空間兼防空避難室。

變電所越接近用電核心，越有助供電穩定與安全

地上層規劃為16層樓、69.6公尺高的多目標大樓，1樓為旅館入口大廳、咖啡廳及回饋當地之里民活動中心，2至5樓為變電所附屬設施，其中3樓為控制室，5樓另留讓部分空間給商旅作為餐廳與廚房，6樓以上皆為商旅，共有124個房間。

作為一座地下化變電所，地上是旅館，地下則是變電設施及兩條345kV輸電線路，地下化工程工法複雜，難度相當高，以電纜洞道來說，其開挖深度、推進速度、急曲彎度等三大面向而言，施工難度都不輸捷運，每推進一公尺，皆充滿挑戰，但為帶來穩定可靠的電力、打通城市發展的任督二脈，而不斷突破、前進。

事實上，變電所越接近用電核心，越有助供電穩定與安全。為因應部分地區城市發展用電需求持續增長，勢必需藉由新建變電所，就像是車流量變大時，道路要增加或拓寬，用水量增加時，水管要強韌或擴大，才有辦法因應成長的需求。

同時推動變電所屋內化以提升供電安全，可降低鳥獸、雷擊等外力干擾，也透過提升變電所周邊生活機能、活化土地利用以爭取民眾認同，都是變電所工程的重要目標。

本文不授權媒體夥伴



