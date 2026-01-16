影/解放軍公開「斬首行動」演練 陸學者：已有針對台獨首腦預案

美軍日前突襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）綁至美國受審，密不透風的行動震驚國際。大陸官媒《央視》15日晚間播出解放軍版本的「斬首行動」演練畫面，透過無人機立體監控引導，特戰隊員運用軍用弩清除外圍哨兵，隨後以空中投彈摧毀防禦體系，較勁意味濃厚。

大陸央視15日 播出解放軍版本的「斬首行動」演練畫面。 （圖／翻攝《央視新聞》）

大陸央視《軍武零距離》節目中披露的演訓畫面顯示，三架無人機在夜幕中前進，解放軍特戰突擊隊員朝一處具有圍牆鞏固的建築物推進。進入射程後，一名特戰隊員使用軍用弩無聲射擊，哨兵應聲倒地，第一波攻勢隨即展開。在無人機空中監控引導下，特戰隊員迅速接近建築物，空中火力支援投彈引發爆炸後，隊員從四面八方突進建築物內，最終在設定的2分鐘內「擊斃」4名「恐怖份子」。

《央視》在播出相關畫面時配文表示「沒別的意思，日常訓練」。報導指出，參與演訓的解放軍特戰分隊主要負責處置急難險重且對精度要求極高的任務，建築物內部的清剿、特定人物的解救行動，都是檢驗小隊成員綜合能力和專業度的挑戰，也是對小隊任務規劃和執行能力的考驗。

大陸教授胡勇稱解放軍已有針對台獨首腦的斬首行動預案。（圖／翻攝《看台海》）

此次演練畫面曝光的時間點敏感，正值美軍對委內瑞拉採取突襲行動之後，解放軍公開展示類似作戰能力，被外界解讀為具有較勁意味。演練中展現的無人機全程監控定位、夜間潛入、軍用弩清除外圍崗哨等戰術，顯示解放軍特戰部隊在精準打擊和快速突襲方面的訓練成果。

儘管本次釋出的「斬首行動」演練顯示針對「恐怖份子」，但仍不免讓人聯想。《央視》《看台海》欄目同日即採訪上海對外經貿大學副教授胡勇，稱大陸解放軍早已有針對「台獨首腦人物」的「斬首」行動預案，直言：「一旦決定出手，解放軍是一定有把握會拿下賴清德的。而且一旦控制住賴清德之後，解放軍也一定會有一些後續的方案，比如說快速地將他轉移到中國大陸，不給美軍特種部隊以『營救』的機會。」

