影/解放軍圍台軍演下令立即射擊！美售台「海馬士」遭重點鎖定

大陸解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，演習全程採實彈射擊。根據東部戰區公布的一段實戰演練影像顯示，美國對台軍售的重點武器之一海馬士火箭炮已成為大陸解放軍鎖定打擊目標。

釋出影像畫面顯示，一名陸軍官兵喊出「報告指揮員，收到海馬士目指信息」。（圖／翻攝自央視軍事）

據《央視新聞》報導，29日上午，東部戰區陸軍多個集團軍的遠箱火打擊分隊聞令而動，準時機動至任務地域，完成作戰準備。據釋出影像畫面顯示，一名陸軍官兵喊出「報告指揮員，收到海馬士目指信息」，指揮官回覆「接收目標信息，立即射擊」。接收打擊指令後，多個發射單元在目標情報任務規劃數據保障支撐下，發起連續模擬打擊。隨後，東部戰區陸軍某旅官兵劉嘉銘表示，「收復寶島台灣是我們每一名軍人的神聖使命，更是全體將士的共同心願。我們已經做好了真打實打的充分準備，有堅定的決心，強大的能力，堅決消滅一切台獨分裂勢力，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

該段影像內容隨後被《央視軍事》專門剪輯為一段近30秒的短影片發布，內容顯示為「解放軍遠箱火模擬打擊海馬士火箭炮」，針對意味濃厚。而對於海馬士火箭炮的鎖定不僅展現於此。

大陸演習發布的宣傳海報。（圖／翻攝微信公眾號「東部戰區」）

早些時候，大陸海警局聯合《環球時報》發布台灣島及其附屬島嶼執法巡查主題海報《扼喉》，即可見到海報中在台灣島東部，執法員從直升機上以索降方式登上載有海馬士火箭炮的台灣長榮貨輪，實施查證與查扣；最早的一張軍事演習主題海報《正義之盾 破限除妄》中，海報中同樣出現運有「海馬士」等武器的集裝箱貨船折返場景。可見，海馬士火箭炮已被大陸列為重要打擊目標。

此前，美國17日宣布，將向台出售價值超過111億美元的武器裝備，這一金額創下美國對台軍售的歷史之最，其中就包括82套「海馬士」遠程精準打擊系統。據《聯合報》報導，若再加上我方先前採購的29套，台灣籌獲海馬士的總數將來到111套。據了解，海馬士多管火箭系統可搭載1個6聯裝227公厘火箭夾艙，或是一枚射程達300公里、具導向功能的陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）夾艙，且具機動性，將直接對解放軍東南沿岸設施與人員造成威脅。

