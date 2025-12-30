影/解放軍圍台軍演最新實彈射擊畫面、多張高清圖像曝光！

大陸解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，演習全程採實彈射擊。軍演進入第二天，大陸東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，12月30日9時00分，大陸解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。昨（29）日，大陸除放出解放軍無人機俯瞰台北101的影片外，還公布了29日聯合演習4分鐘現場最新畫面以及多張高清圖片。

大陸「正義使命-2025」對台圍島軍演，演習全程採實彈射擊。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

據《央視新聞》29日報導，大陸解放軍東部戰區海軍29日上午9時30分起，於台灣島周邊展開多型武器實彈射擊演練，抵達目標海域後，各編隊迅速展開戰鬥部署和海空布勢，開展多輪主副炮實彈射擊。隨後各編隊還連貫展開防空反導對海實彈射擊，聯合反潛、聯合海上突擊等演練，成功檢驗奪取海空制權，要港要域封控，聯合精打機要能力。

大陸「正義使命-2025」對台圍島軍演，演習全程採實彈射擊。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

據報導，29日凌晨時分，東部戰區空軍多型戰機從多個機場起飛，殲擊機、轟炸機、特種機等組成大規模空中編隊飛往台灣島以東、台灣島北部、台灣島西南海空域，配合海上作戰力量協同遠程火力，開展對海突擊、區域制空、對陸打擊等科目演練，檢驗一體協同奪取制權能力。

大陸「正義使命-2025」對台圍島軍演，演習全程採實彈射擊。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

演習命令下達後，東部戰區火箭軍多支部隊多型導彈發射車，採取廣域機動多點多向等方式，裝載實彈向預定陣地快速轉進，準時在東南沿海某地域完成集結部署，即刻進入戰鬥狀態。

大陸「正義使命-2025」對台圍島軍演，演習全程採實彈射擊。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

發射命令下達後，各作戰單元精細操作密切協同，在新型網鏈體系支撐下，對敵陸上固定重要軍事目標進行多波次大彈量模擬打擊，同步全程對敵多個高機動高價值目標實施火力追瞄。任務完成後，各部隊按實戰化要求快速撤離陣地，組織再戰準備。

