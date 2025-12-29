影/解放軍圍台軍演現場畫面曝光！專家爆演習關鍵詞為「斬首」

大陸解放軍東部戰區今（29）日宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，隨後陸續發布兩張主題海報與一支宣傳影片，不久後再發布《進逼、奪權、阻逃》影片，內容展示歷次圍台演習現場畫面，其中似乎包含本次「正義使命-2025」對台軍演現場。大陸軍事專家介紹，今日演習可以四個關鍵詞概括，即覆蓋、封控、精打、斬首，稱本次演習對台獨分裂勢力頭目的重要形象目標進行了模擬打擊。

大陸東部戰區發布宣傳影片。（圖／翻攝大陸東部戰區影片）

大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校29日表示，自今日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。隨後，東部戰區發布兩張演習海報《正義之盾 破限除妄》、《正義之箭 內控外驅》，與一支20秒「圍島鏈條越勒越緊」的宣傳影片。

其中，《正義之盾》海報上刻有2塊盾牌、2艘駛向台島運有「海馬斯」等武器的集裝箱貨船折返，3架大力神運輸機返航，3艘維吉尼亞級核潛艇在水下被攔截。發布內容強調，「快速機動、立體布勢、體系封控，一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！」。《正義之箭》內容則強調「立體火力、精打擊要、箭雨飛矢斬獨、神箭懾魂驅敵」。「圍島鏈條越勒越緊」的宣傳影片，則顯示前三次圍台軍演與本次圍台軍演範圍的變化，突出顯示大陸圍台軍演域離台灣島「越來越近、越來越緊」。

大陸東部戰區發布的兩張宣傳海報。 （圖／翻攝微信公眾號「東部戰區」）

目前，最新一部宣傳影片再度釋出。畫面前18秒回顧2024年「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」，與2025年「海峽雷霆-2025A」演習現場畫面，最後則有42秒展示本次演習「正義使命-2025」畫面，並標註「進逼、奪權、阻逃」，內容強調，「圍島進逼、奪取制權，精準尋殲，插翅難逃」。

《央視軍事》29日報導，大陸國防大學張弛教授介紹，今日上午演習可以四個關鍵詞概括，即覆蓋、封控、精打、斬首。

針對「覆蓋」，張弛指出，本次參演部隊演練了對台軍艦機目標、導彈陣地、重要軍港、彈藥倉庫、後勤設施等進行火力覆蓋，實施多波次打擊，表明台軍的所有目標都在解放軍的火力網覆蓋之下，大陸有能力隨時消滅它的戰爭工具、打掉它的戰爭潛力。

大陸國防大學張弛教授。 （圖／翻攝《央視軍事》）

針對「封控」，張弛表示，參演部隊演練對台島的重要港口和航線進行封控，塑造了真打實封、孤困台島之勢。「精打」，則指演習開始後，參演部隊迅速對台島的相關機動目標進行了追瞄懾打，其目的就是讓台軍從外部勢力購買的進攻性武器無處可逃，隨時面臨滅頂之災。他強調，「可以說，你買多少武器，我就給你打掉多少」。

最後針對「斬首」。張弛稱，演習對台獨分裂勢力頭目的重要形象目標進行了模擬打擊，這就意味著，解放軍具備了強大的能力，隨時對台獨首惡分子精準制裁。

