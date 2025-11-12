影/解放軍巷戰演習現「大鷄排」繁體字 專家：曝兩岸「深層邏輯」
大陸《央視》軍事節目「威虎堂」日前發布一段解放軍巷戰演習影片，畫面中出現一輛小吃攤車，招牌上清晰可見「大鷄排」三個繁體字，引發大陸網友熱烈討論，更登上百度熱搜第一名。許多網友認為，這並非巧合，而是解放軍刻意安排的戰略符號，象徵「台灣必歸」的政治寓意。
影片中，解放軍某部在模擬城鎮巷戰環境中展開高強度對抗，身著新型數碼迷彩的戰士以戰術隊形推進，無人機在樓宇間穿梭偵察，機器狗駝載彈藥箱穿越廢墟。而畫面一角的小吃攤車招牌上寫著「大鷄排」，其中「鷄」字為繁體字「雞」的異體字，與背景中硝煙瀰漫的戰術動作形成強烈反差。
該影片釋出後，「繁體字，圈起來！」成為大陸社群平台熱門留言。網友紛紛留言「一眼秒懂」、「哈哈好有針對性」、「哪天一早醒來，灣灣回家了」、「應該是一比一複製台灣關鍵街區的場景，我們的隊伍進去，做到輕車熟路」。
陸媒《深港在線》報導指出，這個看似細節的符號，實際折射出兩岸統一的「深層邏輯」，當共軍在實戰化訓練中主動融入特定文化符號，意味著戰略意圖已超越軍事範疇，上升為「歷史使命與責任的象徵」。
報導回顧，早在2022年，解放軍陸軍第73集團軍某特戰旅進行室內突擊演習時，演習現場的辦公室、儲藏室標示均採用繁體字，當時就引發廣泛討論。三年後，「大鷄排」再度現身巷戰場景，象徵意義被認為更為深遠。
北京外國語大學學者周方銀分析，這種符號選擇具有雙重意涵：「一方面展現共軍在跨區作戰訓練中注重文化適應性，體現出不僅要贏戰，更要贏民心的戰爭哲學；另一方面，繁體字本身作為中華文化符號，在戰場場景中出現，即是對台灣是中國一部分這一政治立場的象徵性重申。」
國防大學教授張召忠則表示，「現代戰爭不僅是武器的較量，更是心理與文化的博弈。在台海等潛在衝突區域，解放軍需要具備在敵後環境開展軍事行動的同時，贏得民心支持的能力。」
延伸閱讀
MLB/海盜王牌被傳「想為洋基效力」 匹茲堡記者無奈：夠了
知名棒球頻道遭YT「停權關停」！球迷反應兩極 版權惹議
MLB/奪冠後確定動刀 艾德曼能否替韓國打WBC有變數
其他人也在看
影/疑連日降雨、鄰地施工釀災！ 台東70年老屋轟然倒塌
台東縣台東市更生北路今（12）日中午發生房屋倒塌事故，一棟屋齡70年的老舊瓦房因鄰地施工加上連日大雨影響，導致地基土質鬆軟而瞬間坍塌。所幸屋內無人居住，未造成人員傷亡。中天新聞網 ・ 17 小時前
持刀刺傷名醫江漢聲 凶徒裁定羈押
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 新北市一名30歲曾姓男11日佯稱到輔大醫院看診，進入診間後掏出美工刀，攻擊泌尿科名醫江漢聲，造成江的右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，所幸醫院保全出面壓制，新北市警林口分局員警到場逮捕帶回偵訊，並依違反醫療法及傷害罪嫌移送新北地檢署，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見，新北地院今（12）日開庭審理後，裁定羈押，但不禁見。可抗...匯流新聞網 ・ 17 小時前
獨家／中共解放軍擾台千變萬化 參謀總長梅家樹上將斬去三千煩惱絲
中共解放軍擾台次數及行為已進入千變萬化的模式，讓國軍應變部隊應接不暇，就連駐守在衡山指揮所的參謀總長梅家樹上將都為此大傷腦筋，甚至引發掉髮，今年9月中旬特別將三千煩惱絲理去，專心面對共軍的任何舉措。因此有人還盛讚他「不怒自威」。鏡報 ・ 22 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 1 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 11 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前