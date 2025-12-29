影/解放軍發布20秒軍演宣傳片 稱「圍島鏈條越勒越緊」

大陸東部戰區今（29）早無預警宣布組織「正義使命-2025」對台圍島軍演；除發布宣傳海報《正義之盾 破限除妄》外，還發布了20秒「圍島鏈條越勒越緊」的宣傳影片，顯示前三次圍台軍演與本次圍台軍演範圍的變化。大陸軍事專家解讀表示，透過對比顯示演習區域離台灣島「越來越近、越來越緊」，體現全方位無死角、封打一體的突出特點，更嗆本次演習區域形成對台軍「關門打狗之勢」。

大陸軍方發布本次演習 「圍島鏈條越勒越緊」的宣傳影片。 （圖／翻攝微博「中國軍號」）

大陸東部戰區今早宣布組織「正義使命-2025」對台圍島軍演，隨後發布《正義之盾 破限除妄》宣傳海報，並強調「一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！」接著再發布20秒短片「圍島鏈條越勒越緊」，影片展示2022年軍事演訓行動示意圖、2024年「聯合利劍-2024A」示意圖、2024年「聯合利劍-2024B」示意圖與本次2025年「正義使命-2025」示意圖，最後大字強調「越勒越緊」。

大陸《央視新聞》29日報導強調，「變化的是代號名稱，不變的是決心意志」。針對本次圍島演習主要區域與前幾次演習對比，大陸國防大學教授孟祥青解讀表示，這次東部戰區在第一時間公布演習區域圖，與2022年針對前美國眾院議長裴洛西來台組織的圍島演習對比，可以發現比上次區域離台灣島更近了、圍島鎖鏈可以說更緊了。他強調，「越來越近、越來越緊，更體現出全方位無死角、封打一體」的突出特點。

大陸國防大學教授孟祥青。 （圖／翻攝微博「中國軍號」）

孟祥青指出，台灣島地域面積狹小，多山川河流和丘陵地帶，南北長、東西窄，基本沒有防禦縱深，經不起持久作戰，自身嚴重缺乏戰略資源；海上運輸線、能源線、補給線對台灣島而言無異於生死線。而本次五個演習區域的設置，基本上都在這些生死線上。

他指出，兩個演習區域位於台灣島以北，緊貼基隆外海，等於封控了這一重要港口；兩個區域位於台灣島以南，緊貼高雄左營海空域，等於切斷台灣島最大海上航線，而對台軍非常重要的軍事基地形成「關門打狗之勢」；最後一個區域位於台灣島以東，直指台灣島東部主要外援通道，則展示了拒止外部勢力干涉的能力。

最後孟祥青強調，這次演習突出了內線封控、封打一體、外線拒止、海空阻隔、近遠制敵的新特點，傳遞出的一個重要信號是：「倚外謀『獨』是死路、回歸祖國才是正途」。

