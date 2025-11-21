影/解放軍突釋「搶灘利器」高清畫面 專家：有力回應高市言論

中日關係惡化之際，解放軍連日透過文宣影像施壓日本。東部戰區昨（20）日發布「05式兩棲突擊車」的高清畫面。對此，大陸軍事專家宋忠平解讀，此舉是對日本首相高市早苗「台灣有事」發言的有力回應。

東部戰區釋出05式兩棲突擊車高清畫面。（圖／翻攝微博@東部戰區）

根據香港《文匯報》，這款被稱為「海陸鐵騎」的搶灘利器具備3大優勢。首先是「速度快」，專為登陸作戰設計，可實施「超地平線登陸」，有效降低登陸艦艇遭敵方火力打擊機率。

其次是「精度高」，全系統加持，能在複雜戰場條件下快速搜索、瞄準、打擊目標。第3則是「火力猛」，多彈種賦能，可有效壓制敵方灘頭岸防火力，為後續部隊開闢通道。

據悉，05式兩棲裝甲突擊車是解放軍最先進的第2代兩棲裝甲裝備，能在風浪中高速航行，準確定位攻擊摧毀目標，綜合作戰性能媲美世界軍事強國最先進的兩棲突擊車。

05式兩棲突擊車能高速航行於風浪中並實施精準攻擊。（圖／翻攝微博@東部戰區）

宋忠平指出，兩棲突擊車在搶灘登陸中的核心優勢集中在高速泛水、攻防一體、協同適配3大維度，是作戰的「突擊尖刀」。這些裝備適配大陸沿海複雜海域，能與兩棲攻擊艦、氣墊登陸艇、直升機協同，實現立體投送和搶灘突擊無縫銜接。

05式兩棲裝甲突擊車首次公開於2009年的大陸國慶閱兵，也多次在大規模搶灘登陸實戰演練亮相，主要裝備於海軍陸戰隊和陸軍兩棲機械化部隊，適合跨海作戰和在水網密集地區作戰使用，主要用於島嶼進攻，執行鞏固登陸場等任務。

宋忠平強調，05式兩棲突擊車入列多年，近年戰車不斷升級，技術性能都處於世界領先水準，強大火力和快速反應能力能有效應對潛在安全威脅，為維護地區和平穩定提供堅實保障。

宋忠平稱，東部戰區在此時公開05式兩棲突擊車高清畫面，是對高市早苗所謂「台灣有事就是日本有事」的「錯誤言論」的有力回應，既展示解放軍守護國家領土主權安全和發展利益的強大軍事實力，也是解放軍維護和平、捍衛主權堅定決心的宣示。

