影/解放軍遠箱火打擊是「點穴戰」 賴岳謙曝2優點：北斗精準度優於GPS

大陸解放軍自29日連續2天展開「正義使命-2025」圍台軍演，並對台灣北部及南部海域展開遠程實彈射擊，稍早解放軍還公布對北部海域遠程火力射擊影片，聲稱所有彈藥「全部命中」。對此、國際事務專家賴岳謙指出，這次對岸的遠程箱型火箭彈打擊非常重要，而且幾乎所有落點都在同一處，這就是所謂的「點穴戰」，而且也展現出它的火力，同時也顯現出其機動性，其北斗系統的精準度明顯優於GPS。

國防部今（30）日下午5點半召開「國軍針對中共實彈軍演應處作為」臨時記者會，針對大陸此次軍演進行報告。其中偵查到對岸在今日上午9點至下午1點實施多管火箭射擊，從福建平潭分別向基隆北邊的第一區及台南高雄以西的第三區實施多管火箭射擊，共計發射27枚多管火箭，分兩次進行。

解放軍東部戰區宣布，對台灣北部及南部相關海域，展開遠程火力實彈射擊，並釋出對台灣北部海域遠程火力射擊影片，聲稱所有彈藥「全部命中」。

對此，賴岳謙今日在中天新聞政論節目《頭條開講》分析，解放軍這次遠箱火打擊非常重要，首先，展示出可以「點穴式」精準打擊。尤其無人機早就在那邊等，就拍給你們看，而且也把落點告訴你，同時也把這些告訴美國和其他相關國家，因為很早就公布，加上落點的確都落在它要的點上，這非常準啊，者是第一點。

解放軍正義使命圍台軍演。（圖／翻攝微信公眾號「東部戰區」）

賴岳謙表示，自己有算了一下飛彈數，大約有11、12枚，幾乎全部落點都在同一個點上，這就是點穴戰。所謂的點穴戰，對於你的軍事要地是比較狹窄的，例如說裝甲營、油庫、彈藥庫或雷達，這些面積比較窄的「啪啪」就打掉了。當然，它也可以打比較大大面積的，例如機場、軍港或軍事基地等，進行大面積攻擊。

賴岳謙接著提到，第二個就是這種遠箱火，它是機動性十足，拉過來豎起來打，打完放下來就走了，同時還可以根據它的作戰需要，裝填更遠或是各種不同性能的火力，而且速度很快，攻擊完很快就走，等到你發現已經來不及了。通常它打完了，陣地就會洩露出來，一般對方都會有反制，但這種遠箱火打完就走，靈活性和機動性強，也大大提升其安全性。

解放軍正義使命圍台軍演（圖／翻攝微博「中國軍號」）

正因為這次解放軍展現出遠箱火的高精準度，展現出高機動性，可快速部署、發射、撤離，提高作戰安全性的特性，賴岳謙直言，北斗系統的精準度明顯優於GPS。

