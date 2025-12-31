(影) 解放軍「奪權殺招」? 秀殲-20、火箭砲影片 揚言3分鐘就摧毀海馬斯

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍於前日（29）在台灣周邊開始「正義使命-2025」軍事演習，與軍隊同時行動的，還有中國的宣傳系統。此番主打演習的解放軍東部戰區，其政治工作部於今日（31）發布短影音題為〈奪權殺招〉，釋出一系列裝備的展示和效果圖，以表其「招招制敵，殺氣騰騰」。





請輸入圖說 請輸入來源





除了影片，宣傳部門還製作了一系列海報，包括〈正義之盾〉、〈正義之箭〉、〈正義之錘〉以及上面這張〈正義之馬〉。即使製作略顯粗糙，《環球網》評論仍認為這些海報「用生動具象的盾、箭、錘、馬四種傳統戰器，傳遞此次軍事行動關鍵資訊，形象生動、寓意深刻，展現解放軍東部戰區懲『獨』遏美的堅定決心、硬核實力和強大能力」。

由於先前解放軍在 24 海浬線附近的試射，令一些人認識到其火箭砲對於台海戰場的影響。據《河東三叔》在騰訊網上表示，此次演習部署的主要是 PHL-191 箱式火箭炮，有效射程依據不同裝藥在 130 至 500 公里之間，亦可發射戰術彈道導彈（TBM）與反艦導彈。該文章將其與最近剛批准售台的 M142「海馬斯」多管火箭系統對比，稱可以對海馬斯進行有效壓制。





美國在本月中旬宣佈對台 110 億美元軍售大單，核心主角直指 82 套「海馬斯」火箭砲。 圖 : 翻攝自矚望雲霄





該文表示海馬斯從部署到展開發射，以及完成撤回流程，約需要用時 5-10 分鐘，而 PHL-191 發射後約 3 分鐘可著彈。這意味著若解放軍得以透過無人機、雷達等方式佔據情報優勢，將非常不利於國軍開展部署。

