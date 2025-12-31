(影) 解放軍「奪權殺招」? 秀殲-20、火箭砲影片 揚言3分鐘就摧毀海馬斯
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍於前日（29）在台灣周邊開始「正義使命-2025」軍事演習，與軍隊同時行動的，還有中國的宣傳系統。此番主打演習的解放軍東部戰區，其政治工作部於今日（31）發布短影音題為〈奪權殺招〉，釋出一系列裝備的展示和效果圖，以表其「招招制敵，殺氣騰騰」。
除了影片，宣傳部門還製作了一系列海報，包括〈正義之盾〉、〈正義之箭〉、〈正義之錘〉以及上面這張〈正義之馬〉。即使製作略顯粗糙，《環球網》評論仍認為這些海報「用生動具象的盾、箭、錘、馬四種傳統戰器，傳遞此次軍事行動關鍵資訊，形象生動、寓意深刻，展現解放軍東部戰區懲『獨』遏美的堅定決心、硬核實力和強大能力」。
由於先前解放軍在 24 海浬線附近的試射，令一些人認識到其火箭砲對於台海戰場的影響。據《河東三叔》在騰訊網上表示，此次演習部署的主要是 PHL-191 箱式火箭炮，有效射程依據不同裝藥在 130 至 500 公里之間，亦可發射戰術彈道導彈（TBM）與反艦導彈。該文章將其與最近剛批准售台的 M142「海馬斯」多管火箭系統對比，稱可以對海馬斯進行有效壓制。
該文表示海馬斯從部署到展開發射，以及完成撤回流程，約需要用時 5-10 分鐘，而 PHL-191 發射後約 3 分鐘可著彈。這意味著若解放軍得以透過無人機、雷達等方式佔據情報優勢，將非常不利於國軍開展部署。
更多Newtalk新聞報導
謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏
川普當面恐嚇澤連斯基! 現在不屈服達成協議 烏將損失更多領土
其他人也在看
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 1 天前 ・ 210
中共突翻臉對台軍演「時間點」有詭？專家揪3異常：相當不智
政治中心／周希雯報導雙城論壇上週日（28日）落幕，台北市長蔣萬安赴上海致詞時，才釋出善意表示盼台海未來和平繁榮；結果解放軍轉頭無預警宣布，29日在台灣周圍展開「正義使命-2025」軍事演習，還預告今（30日）實施實彈射擊。不過，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲，揪出3大不尋常的訊號，直言中共此舉「相當不智」。民視 ・ 22 小時前 ・ 92
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 277
快訊／中共實彈近逼台灣？ 國防部證實：北部外海24浬線周邊
國防部於今（30）日表示，自上午9時起，中國共軍福建地區遠火部隊在劃設的北部目標區進行實彈射擊，落彈範圍散布在我國24浬線周邊。國軍隨即啟動聯合兵力及火力系統，嚴密追蹤監控，共同應對可能威脅。國防部長顧立雄直言，中共的舉動高度挑釁，不僅破壞區域和平穩定，也對運輸船隻、貿易活動及飛行航線造成安全風險。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前 ・ 110
蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！民視 ・ 1 天前 ・ 254
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 1 天前 ・ 251
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 32
解放軍展開圍台軍演 小艦長一張圖要台灣人「自立自強」
解放軍展開圍台軍演「正義使命-2025」，在台海週邊5大區域進行實彈演練。同時間美國總統川普稱台海軍演「無需擔心」，小艦長呂禮詩則在臉書PO出一張美軍航母的部署圖，稱台灣人恐怕要「自立自強」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 10
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
解放軍今圍台軍演 賴清德今日再發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德上午透過社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 25
快訊／中國圍台軍演Day2實彈射擊！國防部17:30再開臨時記者會
中國解放軍29日起展開圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
共軍射擊27枚火箭彈 國防部證實「落點史上最接近台灣」
政治中心／綜合報導中國對台軍演今天進行實彈射擊，根據我方監控，兩波時彈射擊共發射27枚多管火箭，落點是史上最接近台灣的一次軍演，不過我軍充分掌握解放軍動態，更釋出監控共軍的12種軍機艦畫面。總統賴清德和國防部進行視訊會議時也強調，台灣不升高衝突、但面對威脅、絕不讓步。民視 ・ 17 分鐘前 ・ 18
圍台實彈軍演第2天！偵獲144共機艦 今年單日最多
解放軍東部戰區指出，這場代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的演習，是對「台獨勢力」以及外部干預勢力的警告。在軍演的第1天，解放軍動員了匿蹤戰機、無人機、驅逐艦以及飛彈發射系統。這一系列軍事行動，正值台海緊張局勢升高之際，此前華盛頓方面批准了1筆...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
航班大亂…旅行不便險理賠規則要留意
共軍軍事演習影響，12月30日航空交通配合空域管制進行調度，部分航線出現異動。產險業者指出，軍事演習導致的航班延誤或調整，是否能透過旅行不便險獲得理賠，仍須回歸保單條款判斷，多數保障項目並未涵蓋軍事演習所致的航班影響，但因而班機延誤4小時以上，只要符合理賠要件是可以理賠的。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
共軍軍演之際！後備軍人「讚解放軍、唱衰台灣」？ 後備指揮部澄清了
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區昨日突宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，卻有國軍後備幹部和國防醫學大學校友在通訊軟體群組中，不斷讚揚中共解放軍、唱衰台灣，甚至跟著藍白批評政府強化國防政策。對此，國防部全民防衛動員署後備指揮部今（30）日指出，已將非輔導幹部人員移出，以防止類似情事再度發生。 民進黨新北市議員林秉宥，昨晚在臉書貼出三張來自LINE群組「內湖後備輔導中心」的對話擷圖。當中不僅有人分享大肆吹捧中國殲36戰機搭載激光武器系統」、嘲諷總統賴清德日前提出的1.25兆國防預算、揶揄「大罷免大失敗」開嗆民進黨是「獨裁黨」等訊息。 後備指揮部說明，經查該事件係發生於臺北市內湖區後備軍人輔導中心的通訊群組中，涉及兩名非現任輔導幹部轉傳不當貼圖內容。經查證後，已立即要求相關人員退出群組，並同步指示各級單位全面清查所屬通訊群組成員，將非輔導幹部人員移出，以防止類似情事再度發生。 後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助推動國防政策、凝聚後備戰力的重要責任，所有人員不論職務高低，均應恪守法令、維持政治中立，並以國家安全與整體利益為優先考量。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任的言行新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 5
中共今實彈軍演！桃園地區海象不佳無出海 漁民「老神在在」
中共29日進行「正義使命-2025軍演」，而桃園12海浬內為重點區域，對此桃園地區漁民「老神在在」無特別反應，也因上午海象不佳皆無出海捕魚。對此海巡署北部分署第八岸巡隊也提前發出公告提醒漁民，出港後應避開軍事演習及射擊海域，以維海上作業及航行安全。另如遇中國海警船襲擾或登檢時，請儘速向我國港口返航，並撥打118報案專線。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
（影）東風導彈故意蓋上大黃布! 防解放軍「由演轉戰」 國安高層 : 軍演有這4目的
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區 29 日啟動代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，自即日起在台灣海峽及台灣島周邊多個方向展開。演習兵力涵蓋陸軍、海軍、空軍與火箭軍，活動範圍包括台灣海峽、台灣島北部、西南、東南及以東海域。而中國以中聯重科起重機作為掩護，隱藏東風 ( DF ) 系列機動式洲際彈道飛彈發射車。從外觀上看，這些設備與中國知名製造商的工程起重機無異；但實際上，其內部是可用於發射洲際彈道飛彈的武器系統。 中共東部戰區發言人表示，此次演習是在「無預警」情況下展開，並非針對台灣方面的即時挑釁行為，而是針對近期「美台勾連」所採取的反制行動。發言人點名，美國上週宣布對台軍售金額高達 110 億美元，嚴重破壞台海穩定，中方要求美方切實恪守「一個中國原則」與中美三個聯合公報，停止向「台獨」勢力釋放錯誤訊號。 中國以中聯重科起重機作為掩護，隱藏東風 ( DF ) 系列機動式洲際彈道飛彈發射車。 圖：翻攝自 X NEXTA 我國退役少將栗正傑表示，本輪圍台軍演比前 3 次規模大很多，提醒留意解放軍導彈是否再次飛越台灣本島上空落入東部海面，同時警惕演習「由演轉戰」的風險。 據新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
中國圍台軍演 小笠原欣幸：警告台日合作
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區29日宣布，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。日本學者小笠原欣幸表示，儘管中國聲稱目的是「警告台獨」，但時...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 20
共軍朝台灣北部外海實彈射擊！國防部證實「落彈區散布我24浬線周邊」
國防部今（30）日表示，中共解放軍福建地區遠火部隊自9時起，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊，國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。國防部長顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾；國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 6
專家指中國早計劃環台軍演 這原因年底收手
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區昨（29日）至今（30日）接連展開「正義使命-2025」圍台軍演，雖然聲明稱演習是「對台獨勢力的嚴正警告」，不過有日本智庫專家分析，大規模演習的準備需要相當...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 9