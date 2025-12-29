影/解放軍「正義使命-2025」何意？陸專家解讀歷次代號

大陸解放軍東部戰區今（29）日宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，此次軍演以「正義使命-2025」為代號的意義為何？大陸國防大學教授孟祥青表示，「正義」一詞充分展示大陸此次行動的正義性、合理性、合法性；「使命」一詞則展示大陸堅定維護國家主權領土完整、維護兩岸14億中國人民的根本利益和安全福祉的責任，同時反對台獨、反對外部勢力干涉的神聖使命。是責任重大、使命光榮。

大陸國防大學教授孟祥青。 （圖／翻攝《央視新聞》）

《央視新聞》29日報導，針對本次軍演行動以「正義使命-2025」為代號，背後有何深意？大陸國防大學教授孟祥青指出，軍事演習的代號承載的是政治涵義、戰略指向、軍事目的的一些特定符號，不同軍事演習代號從側面反映不同的重點。

孟祥青指出，2024年「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」演習有兩個關鍵詞，一個「聯合」一個「利劍」，「聯合」一詞突出反映大陸一體化聯合作戰的強大能力，像高懸在台獨頭上的一把「利劍」，隨時出鞘可以一劍封喉。

大陸軍方2024年兩次演習示意圖 。 （圖／翻攝微博「中國軍號」）

而今年組織的「海峽雷霆」演習行動，關鍵詞為「雷霆」，他稱，說的是賴清德分裂勢力的挑釁言行引起兩岸同胞的天怒人怨，就像雷霆之怒。這種天怒人怨化成了刺向賴清德分裂集團的「雷霆」之勢，塑造了一個聯合懾打、聯合封控、聯合管控、聯合阻隔之勢，同時對賴清德分裂勢力可以立規立威，也就是雷霆之怒、雷霆之勢和雷霆之威。

孟祥青表示，這一次的「正義使命-2025」演習代號，指向性也非常明確，即是懲戒台獨，遏美、遏制外部勢力的干涉。他強調，這個代號也有兩個關鍵詞，一個是「正義」，一個是「使命」。

他說，「正義」一詞充分展示出大陸行動的正義性、合理性、合法性，符合國際法、國際關係基本準則，符合大陸憲法、反分裂國家法、國家安全法，表示行動「天經地義，正當合理」。「使命」一詞則展現大陸強大的神聖責任。責任就是堅定維護國家主權領土完整，維護包括台灣同胞在內的14億中國人民的根本利益和安全福祉。同時反對台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉的神聖使命，可以說「責任重大，使命光榮」。

大陸本次演習示意圖 。 （圖／翻攝微博「中國軍號」）

孟祥青指出，從「聯合利劍」到「海峽雷霆」，再到「正義使命」，變化的是代號名稱，而不變的是大陸的決心意志，體現的是大陸越來越強大的硬核實力。他強調，通過代號、演習科目，表明大陸邊鬥爭、邊備戰、邊訓練，越來越融為一體、一體推進。 同時代號的變化也反映大陸越來越向實戰化的強大能力方向發展。如果台獨勢力、外部干涉勢力膽敢越線、膽敢挑釁，那麼等待他們的將是比這更大規模打擊的滅頂之災。

此外，大陸國防大學張弛教授則向《環球時報》表示，「這幾年針對民進黨當局的挑釁言論，謀『獨』行徑，及其與外部勢力的惡劣勾連，解放軍進行了一系列演習，代號從『聯合利劍』到『海峽雷霆』再到『正義使命』，代號雖然變化了，但不變的是我們的決心意志。」

張弛表示針對這種代號上的變化展示出三點：一是解放軍的實力越來越強大；二是解放軍備戰打仗進一步走深走實，更加注重仗怎麼打，兵就怎麼練；三是解放軍隨時聽令行動，由訓轉戰，堅決履行神聖使命。

大陸軍方發布本次演習 「圍島鏈條越勒越緊」的宣傳影片。 （圖／翻攝微博「中國軍號」）

張弛稱， 「此次使用『正義使命』的代號，是要強調我軍事行動的正當性，合法性—演習是為了捍衛國家主權和領土完整，維護包括台灣同胞在內全體中國人民的安全福祉，堅決反分裂，反干涉，這是一個神聖的使命。解放軍在台海進行演習，彰顯了『正義必勝，和平必勝，人民必勝』這一顛撲不破的偉大真理。」

大陸官媒央視旗下媒體帳號《玉淵譚天》則強調，組織「正義使命-2025」演習，是針對美台勾連的一次有力反制。正義將斬斷一切破壞之手，所有「台獨」勢力將被其鋒芒擊碎。今年兩次演習從「海峽雷霆」行動到如今的「正義使命」行動，代號的變化意味著解放軍遏「獨」的軍事手段越來越靈活，解放軍打「獨」促統不停歇，「台獨」挑釁一次大陸就加壓進逼一步，直至實現祖國完全統一。

