影/解放軍2026開年大動作！4艘萬噸大驅「同框」赴黃海演練

日相高市早苗「台灣有事論」致中日僵局至今未解，大陸官媒《央視》6日發布影片顯示，南昌艦、無錫艦、拉薩艦、鞍山艦等四艘055型萬噸級驅逐艦震撼同框，赴黃海某海域開展年度首次海上訓練，被外界解讀是向日本亮劍。

解放軍4艘萬噸大驅「同框」赴黃海演練。 （圖／翻攝央視軍事）

《央視》報導稱，2026年新年伊始，解放軍海軍多艘艦艇解纜起航，赴黃海某海域開展年度首次海上訓練。隨著指揮官一聲令下，官兵迅速登艦奔赴各自戰位，055、052D等多型多艘艦艇同步鳴笛，依序解纜離港向預定海域前進，影片顯示，南昌艦、無錫艦、拉薩艦、鞍山艦等四艘055型萬噸級驅逐艦震撼同框，展現強大戰力。

據悉，這四艘萬噸級飛彈驅逐艦隸屬於解放軍海軍驅逐艦第九支隊，按舷號順序分別為101南昌艦、102拉薩艦、103鞍山艦和104無錫艦。有大陸軍事博主指出，《央視》軍事頻道發布的北部戰區海軍某驅逐艦支隊軍港畫面中，長長的突堤式碼頭兩邊各停泊著兩艘大陸海軍現役最強悍的055型驅逐艦。

四艘055型驅逐艦總排水量超過5.2萬噸，合計擁有多達448個大型通用垂直發射單元。此次演練包括編隊協同機動、艦炮對海對岸精確打擊以及複雜電磁環境下實射干擾彈等高難度課目，展現體系作戰能力。

陸055型驅逐艦具強大防空反導、遠程打擊能力。（圖／翻攝微博「央視軍事」）

055型驅逐艦集成大陸艦艇工業最尖端技術，採用一體化隱身桅杆集成多波段先進相控陣雷達，顯著降低雷達反射面積。通用的超大口徑垂直發射系統具備冷熱共架發射能力，可靈活配備各類武器。該型艦可能採用綜合電力推進系統，為未來激光武器、電磁軌道炮等高能定向武器上艦預留充足能源接口。

此次演練發生在2026年新年伊始全軍開訓之際，官方報導中反覆強調「實戰」。有軍事專家表示，驅九支隊四艘055型萬噸大驅同框，釋放出大陸海軍自信以及強大戰鬥力的信號。若同時出擊將具備強大的防空反導、遠程打擊和編隊指揮能力，在廣闊海域構建立體防空反導網，並以遠程反艦武器形成強大的區域拒止反介入威懾。

