影/解放軍7日起黃海北部演習7天 栗正傑：大規模三軍演習

中、日關係持續緊張，大陸近期再宣布，解放軍將於12月7至14日在渤海海峽黃海北部舉行演習，為期1週。對此，退將栗正傑認為，大陸選在此區域演習具有3個含義，此外他研判，一定是大規模的三軍聯合演習。

栗正傑。(圖/中天新聞)

栗正傑在今（6）日中天節目「中天辣晚報」中表示，以前從來沒有在某個區域演習時間會那麼長，比如說之前在渤海有一次演習，是為了福建號（18號）航艦要在那邊海試，但是時間也不會很長。

栗正傑指出，渤海可說是大陸的內海，被山東半島跟遼寧半島包圍，此次演習區域是在山東半島跟遼寧半島的海峽外面，就是黃海。選這個區域有很多的含義，第一，當年的中日甲午海戰就在這邊打，這是第一個代表歷史的含義。

解放軍黃海北部演習通報。(圖/中國軍網)

栗正傑說，第二，選在這個地方演習很巧妙，在地理上來講，不會影響到國際的航線，所以日本、南韓也無從抗議，或是其他國家來擾亂。但是又對日本產生很大的威懾性，所以這個地點選的非常巧妙。

栗正傑表示，第三，這個地方事實上非常敏感，其實去年美軍的美利堅號（LHA 6號）直升機突擊艦，曾在這邊聯合南韓實施海上演習，為了慶祝仁川登陸勝利紀念日，但演習時間只有5個小時，美軍發現遭受電磁干擾，因為解放軍具有在地優勢。

解放軍海軍艦艇今年6月操演情形。(圖/中國軍網)

栗正傑指出，此外還有一點值得日本及東亞國家特別注意，因為大陸沒有宣布要進行什麼演習，完全沒有講，可以說是靜默演習，「我不告訴你要打哪裡，我要做什麼事情讓你完全不知道，那你就每天在那邊提心吊膽」，只有一點可以確定，就是時間很長。

栗正傑說，個人推測，會搞期間這麼長的演習，絕對不是無的放矢，從11月7日高市早苗的發言到12月7日，這個演習有1個月的時間策劃、準備，所以一定是大規模演習。

栗正傑認為一定是陸、海、空三軍，因為這個地方有陸地，就在山東半島外海，一定有海軍，一定有空軍，所以一定是陸海空聯合演習，演習的假想敵一定是針對日本。這個時間點，相信日本一定在密切觀察這次演習，對大陸來講，既然不演則已，這次要演，一定要達到威則震撼的效果。

