影/解讀解放軍圍台軍演實彈射擊 專家：開局即開打

大陸解放軍東部戰區今（29）日宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演。本次軍演涉及到不同軍種以及多項演練科目，演習全程採實彈射擊。大陸國防大學教授孟祥青表示實彈射擊就是「開局即開打」，釋放了對台獨分裂勢力，以及對外部干涉勢力的強烈警告訊號。

大陸國防大學教授孟祥青。 （圖／翻攝《央視新聞》）

大陸《央視新聞》29日報導，針對本次演習涉及到不同軍種以及多項演練科目，演習全程採實彈射擊。背後有何深刻含意？大陸國防大學教授孟祥青表示，過去演習有時候有實彈射擊，有時候沒有，實際上是演習的正常安排。而本次演習的最突出亮點為「開局即開打」。

廣告 廣告

孟祥青進一步解釋，本次演習，大陸一開局一氣呵成，形成了一個布勢，即大陸的海空力量馬上進入到戰位，可以說突出釋放了三個訊號。第一個訊號展示了大陸全時待戰，全時能戰的強大能力。他說，通俗的講，即「我們想什麼時候打就什麼時候打，想怎麼打就怎麼打，可以說來之能戰，戰之能勝，戰之必勝。」

孟祥青接著表示，第二個突出訊號，可以說展示了大陸隨時由訓轉戰的強大能力。他指出，這些年來，大陸的訓練更加注重仗怎麼打、兵就怎麼練，特別注重像邊訓練邊備戰邊鬥爭一體推進。因此大陸可以隨時由訓轉戰。

而第三個訊號，孟祥青表示，實彈射擊就是「開局即開打」，也就是明確釋放了對台獨分裂勢力，以及對外部干涉勢力的強烈警告訊號。他強調，大陸的實彈射擊，是警示性的射擊，而且反映了大陸的實戰貫穿始終的訊號。

延伸閱讀

賴昨稱「實力不到」今陸軍演「越來越近」！他驚1警訊：當年普丁也是這樣

解放軍突圍台軍演 國台辦喊「正義之舉」：絕非針對台灣同胞

陸圍台軍演綠酸蔣萬安 詹為元反嗆：心中只有政治沒人民