影/討嘸1.2萬孝親費！三重「準囚犯」衝前女友哥店潑汽油

新北市三重區五華街日前發生一起恐嚇縱火案件。一名有槍砲及毒品前科的男子，因即將入獄，擔心老媽沒人照顧，竟要求前女友每月支付1.2萬元的「老媽照顧費」，被拒絕後還跑去女方哥哥的店潑汽油。

警方將蔡男移送新北地檢署偵辦。（圖／警方提供8）

三重分局指出，案發地點在五華街上的一間快速剪髮店舖，事發時間是本月5日下午3點左右，當時接獲報案，指稱該店面遭人潑灑汽油，嫌犯已經逃掉了，立即派巡邏員警趕到現場調查，但就在案發20分鐘後，員警還在現場蒐證時，該男子竟然拿著鐵撬又出現，想再跑來恐嚇，馬上就被員警壓制逮捕。

壓制逮捕畫面。（圖／警方提供8）

而警方一查，嫌犯姓蔡，因為要入獄了，怕老媽沒人顧，竟然異想天開把腦筋動到前女友身上，跑去跟她討「老媽照顧費」，想當然爾被女方跟其家人拒絕，蔡男竟失控跑到女方哥哥開的快速剪髮店鋪潑汽油，揚言要縱火，好在再度折返時員警還在現場，避免一場災難。

壓制逮捕畫面。（圖／警方提供8）

蔡男的失控舉動，也讓警方考量他有傷害、槍砲、毒品等多項前科，情緒也相當不穩，為防止他再犯，偵訊後將之依涉犯《刑法》公共危險、毀損、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方也向法院聲請羈押。

