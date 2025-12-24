影/設假投資App吸金破億 台中警破獲黑幫詐團逮30人

刑事局電信偵查大隊會同高雄市政府警察局鳳山分局等多個警察單位，破獲黑幫籌組的假投資詐欺集團，逮捕5名主嫌在內共30人，全案受害者至少54人，詐騙金額高達一億一千多萬元。

黑幫組假投資詐團吸金2千萬。（圖／警方提供）

詐欺集團設計App「資豐e點通」以投資抽籤未上市股票誘騙民眾上當。（圖／警方提供）

該詐欺集團透過設計詐騙App「資豐e點通」，以投資抽籤未上市股票誘騙民眾上當，初估受害者至少有54人，損失金額破億元。經比對內政部警政署165反詐騙系統資料庫發現，遭該App詐欺而報案人數共計19人，財損金額約新台幣2000萬元。刑事局電偵大隊隨即與鳳山分局等單位組成專案小組，報請高雄地方檢察署列股檢察官指揮偵辦。

廣告 廣告

專案小組在偵辦過程中發現，該詐欺集團成員有竹聯幫明仁會及地方角頭勢力，更吸收未成年車手向被害人取款。經過半年追查，警方自113年3月至114年10月進行溯源8波搜索拘提勤務，查獲控盤首腦、水房金主、水房幹部、機手、收簿手及車手等共30人到案，其中夏姓主嫌具有竹聯幫明仁會背景。

警方查扣百達斐麗手錶2支。（圖／警方提供）

警搜扣詐團成員毒咖啡包、現金等贓證物 。（圖／警方提供）

警方查扣手機57支、平板1台、電腦2台、存摺18本、金融卡4張、信用卡1張、印章11顆、點鈔機1台，以及假投資公司證件照、收據、存款憑證等文件。此外，還查扣卡西酮咖啡包398包、K他命咖啡包598包、人頭公司資料2批、詐欺用計帳本2本、帳冊2本、手指虎1個、泰國門號SIM卡1批等贓證物。

警方另查扣現金近500萬元、加密貨幣USDT 94346顆（約308萬3713元）、保時捷自小客車1台、賓士自小客車1台、賓士G500自小客車1台、BMW自小客車1台、百達斐麗手錶2支、金項鍊1條、精品香奈兒包包1個，初估價值超過新台幣2000萬元。

警方查扣保時捷。（圖／警方提供）

警方查扣贓證物。（圖／警方提供）

此外，警方偵辦過程中另發現陳姓水房主嫌因運輸二級毒品，經橋頭地方檢察署自109年起發布通緝。該名陳姓嫌犯於114年7月遭逮捕時，竟持用友人身分證供警方查驗，兩人相似度達90%。經警方戳破後，發現陳嫌冒用他人身分逃亡長達5年。

全案依刑法詐欺、毒品犯罪危害防制條例、偽造文書、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。刑事局呼籲投資要慎選合法立案管道，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

影/跨年商機卡位戰！劍湖山摩天輪煙火 麗寶刷卡回饋搶客

「狼醫」竟能繼續執業？！薛瑞元批：缺乏道德勇氣 學者籲修法強化移送義務

台中豐原男遭熟人「持刀砍頸」命危 緊急送醫搶救