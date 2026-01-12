影／許光漢《金唱片》跳厭世版撒嬌舞 合體小15歲TWS引網暴動

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國頒獎典禮《金唱片》10日在台北大巨蛋舉辦，台灣演員許光漢也受邀出席頒獎，當天許光漢不只與女團LE SSERAFIM大跳「撒嬌舞」，在後台也與原唱TWS合體，二次挑戰《OVERDRIVE》。

只見許光漢與平均年齡近20歲的TWS成員，一起擺出搖肩膀、咬手指、貓拳等姿勢，邊露出厭世表情，11秒的影片引發粉絲們熱議，留言表示「最強美男組合」、「許光漢好像被逼的哈哈哈」、「我羨慕了許光漢」。

