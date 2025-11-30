影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽牽著手進場的畫面更是催淚。

賓客之一的藝人賈永婕在IG上傳新郎、新娘進場的影片，只見許媽媽將女兒的手交到邱澤手中，下秒便見到她爆哭落淚，所幸許媽媽強忍情緒優雅下台，感人的片段讓網友直呼「好催淚」。

許媽媽（圖右）交手後爆哭。（圖／IG：janet_chia_）

