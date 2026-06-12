影／許淑華與蔣萬安雙首長聯手推廣南投巧克力咖啡節 邀全民啡嚐咖心
【互傳媒／記者 張玉泰、蘇彩娥／南投 報導】2026南投巧克力咖啡節將於6月19日至6月28日在南投福興溫泉遊客中心盛大登場，南投縣政府今（12）日舉辦活動記者會，由南投縣長許淑華親自主持，並邀請台北市長蔣萬安特別到訪南投共襄盛舉。兩位首長共同為活動宣傳暖身，不僅力挺台灣優質咖啡與巧克力產業發展，也展現城市交流與觀光合作成果，共同邀請全國民眾端午連假來南投體驗最香甜、最Chill的夏日盛會。
許淑華縣長表示，南投是全台最重要的精品咖啡產區之一，也是台灣可可與巧克力產業的重要基地。巧克力咖啡節邁入第六年，不僅成功打造南投代表性的產業觀光品牌，今年更榮獲第三屆旺旺中時旅遊大賞「南投縣特色活動」肯定，並入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」，同時感謝交通部觀光署與農糧署每年補助經費，巧咖節活動已成為全國矚目的觀光盛事。今年巧克力咖啡節，集結超過百家巧克力、咖啡及特色伴手禮品牌參與展售，並規劃三場千人體驗活動、兩場主題踩街嘉年華、四場大型主題晚會及三場璀璨煙火秀，打造白天到夜晚都精彩不間斷的夏季盛典，透過活動整合產業、觀光、文化及教育體驗，希望讓更多民眾認識南投優質農產與特色品牌。
▲許淑華與蔣萬安雙首長聯手推廣南投巧克力咖啡節，邀全民啡嚐咖心。（圖／記者張玉泰攝）
台北市長蔣萬安表示，台北與南投長期保持良好交流合作關係，南投不僅擁有豐富自然景觀，更孕育出許多優質咖啡與巧克力品牌。此次特別來到南投參與記者會，希望透過城市交流共同推廣台灣優質產業，也邀請更多北部民眾安排假期走進南投，親身感受南投咖啡與巧克力的魅力，支持台灣在地品牌與農業發展。
▲2026南投巧克力咖啡節將於6月19日至6月28日在南投福興溫泉遊客中心盛大登場，邀請全國民眾端午連假來南投體驗最香甜、最Chill的夏日盛會。（圖／記者張玉泰攝）
南投縣政府去年攜手臺北市等10個縣市共同推出「十全十美縣市引客方案」，整合超過116項團體旅遊優惠及獎勵措施，成功帶動跨縣市觀光交流並奠定合作基礎。今年雙方預計持續深化合作，南投縣府將推出臺北市民專屬優惠，凡設籍臺北市民眾於2026南投巧克力咖啡節每天前200位遊客可享限定好禮。「南投旅遊好康月」活動也將於近期加碼上線，歡迎民眾來南投旅遊享好康。
▲代言人高曼容首次公開主題曲專屬舞蹈Challenge，現場帶領大家一起挑戰「巧咖舞」。（圖／記者張玉泰攝）
記者會現場也特別安排雙首長搶先體驗，巧咖節最受歡迎的千人主題體驗活動，由許淑華縣長與蔣萬安市長共同體驗其中手沖咖啡DIY，在咖啡職人帶領下認識精品咖啡沖煮技巧與風味特色，提前感受活動結合知識、趣味與互動體驗的魅力；記者會上另一大亮點則是由巧克力咖啡節代言人高曼容與出身南投的創作歌手鄭可強共同登場，鄭可強首度公開演唱專為今年活動全新創作的巧咖主題曲，以輕快旋律唱出南投咖啡與巧克力的獨特魅力，為活動揭開序幕，代言人高曼容則首次公開主題曲專屬舞蹈Challenge，現場帶領大家一起挑戰「巧咖舞」，邀請全國民眾於活動期間拍攝舞蹈短影音上傳社群平台，就有機會抽中南投住宿券及活動限定好禮。
▲代言人高曼容首次公開主題曲專屬舞蹈Challenge，現場帶領大家一起挑戰「巧咖舞」。（圖／記者張玉泰攝）
今年巧克力咖啡節以「啡嚐咖心」為主題概念，集結超過百家巧克力、咖啡及特色伴手禮品牌參與展售，並結合縣府農業處推出的品味南投館，匯集南投縣優質農特產品、特色伴手禮及在地品牌商品，讓遊客一次品味最具代表性的南投風味。此外，今年更攜手人氣IP「反應過激的貓」打造主題燈組展區，設置多處特色拍照打卡點，營造白天逛展、夜晚賞燈的沉浸式體驗，為鼓勵民眾深度探索南投，今年活動也特別推出數位集章活動，串聯巧咖節展區「反應過激的貓」燈組與周邊景點，活動期間完成指定集章任務，並符合住宿及消費滿額條件，即可兌換限量好禮。
▲今年活動也攜手眾多知名品牌推出聯名商品與限定合作企劃，從精品咖啡、特色巧克力到人氣伴手禮一次集結，讓遊客不僅能品嚐南投在地風味，更能將專屬於巧克力咖啡節的美好回憶帶回家。（圖／記者蘇彩娥攝）
活動期間最受矚目的「千人咖啡體驗」則推出三場特色主題日，結合精品咖啡、冠軍巧克力、品牌聯名野餐包及創意手作課程，打造兼具知識性、趣味性與儀式感的沉浸式體驗。由咖啡職人帶領民眾認識沖煮技巧、風味特色及產地文化，深入感受咖啡與巧克力交織出的迷人魅力。6/19登場的「啡常有FU手沖主題日」，搭配Feeling18限定野餐包，除了體驗手沖咖啡DIY外，更結合端午節推出特色可可粽；6/20「果然可口雙果味美式主題日」攜手CONA’S妮娜巧克力推出限定野餐包，帶領民眾親手調製百香果與鳳梨兩種風味的水果美式咖啡，展現南投農產與咖啡創意結合的特色；6/27「摩力製造所永續主題日」則結合大黑松小倆口限定野餐包，除了體驗摩卡咖啡DIY外，更將活動期間蒐集的咖啡渣再利用製作天然除臭碇，呼應南投縣持續推動的永續發展理念。
除了品牌展售與千人體驗活動外，今年巧克力咖啡節更結合產業、教育、文化與觀光，打造從早到晚都精彩的多元體驗。活動期間除同步舉辦「115年南投咖啡評鑑」，展現南投精品咖啡產業實力外，也規劃多元體驗課程包含頂級雙冠風味體驗，集結五款南投在地獲獎巧克力，並邀請2014年WCE世界盃咖啡沖煮大賽冠軍劉邦禹，選用在地「山豬衝吧」全國咖啡烘焙冠軍豆親自手沖，另外也推出小小咖啡師及異國咖啡文化等特色課程；展期假日期間還能免遊程費參加巧咖節小旅行路線，串聯南投特色景點與會場；此外，6/19及27日下午還安排熱鬧踩街嘉年華，邀請在地與國內特色表演團隊、異國舞蹈及鼓樂演出。
晚間活動方面，今年除了規劃「巧咖節咖心派對」系列活動，包含6/19「藝響巧咖．生動之夜」及6/27「潮玩巧咖．星動之夜」則分別邀請身聲跨劇場 Sun Son Plus、朱宗慶打擊樂團2，以及吳承恩、HUR+、B CRUSH、林吟蔚等藝人與團體接力登場，此外「2026南投迴Alang原住民音樂節」將於6/20、21熱鬧登場，6/20邀請Makav真愛、黑旋風、阿爆、范逸臣、婁峻碩及徐懷鈺等重量級卡司接力演出；6/21則結合「投號金嗓－2026南投原聲之星決賽」及南投原民五族樂舞展演《回家的路》，並邀請葉璦菱、王宏恩及亦帆演出，透過音樂、舞蹈與文化展演，展現南投多元族群魅力與豐富的人文底蘊。
許淑華縣長表示，今年巧克力咖啡節除了展現南投咖啡與巧克力產業實力，更希望透過體驗課程、文化展演及觀光旅遊等多元內容，讓民眾認識南投豐富的人文與產業特色。誠摯邀請全國民眾於6月19日至6月28日來到福興溫泉遊客中心，一起喝咖啡、品巧克力、看晚會、賞煙火，共同感受最「啡嚐咖心」的南投夏日盛會。
南投縣政府表示，今年活動也攜手眾多知名品牌推出聯名商品與限定合作企劃，從精品咖啡、特色巧克力到人氣伴手禮一次集結，讓遊客不僅能品嚐南投在地風味，更能將專屬於巧克力咖啡節的美好回憶帶回家。目前也正舉辦「南投旅遊百K暨小鎮漫遊嘉年華」及「2026南投星空季」，邀請大家來南投騎單車、品咖啡、吃巧克力、賞星空，來一場深度的南投旅行。更多活動資訊可至南投巧克力咖啡節官網https://www.nantouccf.com及樂旅南投Facebook粉絲專頁查詢。
【2026南投巧克力咖啡節啡嚐咖心】
活動日期｜2026年6月19日（五）至6月28日（日）
活動地點｜南投福興溫泉遊客中心
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