影 /許瑋甯婚宴嗨跳定情曲「指勾」老公 邱澤滿眼寵溺

婚禮上，許瑋甯一聽到兩人定情作的電影主題曲直接站起身熱舞，老公邱澤滿眼寵溺。（圖／翻攝自 許瑋甯 IG）





金鐘影后許瑋甯和老公邱澤昨天（28）舉行世紀婚禮，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，時隔四年半終於辦婚宴，席開40桌宴請400多人，現場眾星雲集，藝人陳美鳳、陶晶瑩、柯震東等人都是座上賓，邱澤也甜蜜分享，這一刻像夢想成真，看老婆穿婚紗還是很心動！

婚禮上，許瑋甯一聽到兩人定情作的電影主題曲，直接站起身熱舞，邱澤也舉麥嗨唱，老公邱澤滿眼寵溺，場內氣氛瞬間嗨到最高點。

婚禮主持人：「愛情你比我想的閣較偉大，各位女士先生們，許瑋甯。」兩人定情之作，電影主題曲一響起，許瑋甯身穿優雅白禮服，隨著音樂翩翩起舞。繞到老公邱澤面前勾了勾手指頭，只見邱澤目不轉睛望著妻子俏皮的模樣，眼裡滿滿都是愛意。

廣告 廣告

邱澤和許瑋甯28日補辦婚宴，許多親友到場，一同見證兩人的幸福瞬間。

藝人邱澤：「愛情你比我想的閣較偉大，你予我這世人最後的期待。」

只見許瑋甯邊跳舞，邱澤也在一旁放聲嗨唱。兩人在東方文華酒店宴客，如果以最高價位每桌7萬2380元來算，總價高達311萬，堪稱世紀婚禮。不過被問到婚禮總花費時，兩人不願透露實際數字，許瑋甯只說這是心意，大家開心才是重點。



【更多東森娛樂報導】

●演藝圈銀色夫妻爆婚變！男星「一天偷吃2女」超忙出軌行徑曝

●疑遭虐新證！于朦朧生前「戴電子腳鐐」畫面曝 粉絲心碎

●邱澤、許瑋甯今辦婚禮！賓客名單超豪華 半個演藝圈見證

