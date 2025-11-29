影／許瑋甯婚禮俏皮熱舞 邱澤寵溺眼神超級甜

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

演員邱澤及許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》結緣，2021年結婚並於今年7月迎來寶貝兒子。28日兩人於台北文華東方酒店補辦婚宴，賓客之一的藝人懷秋，也分享了當天的畫面。

只見婚宴時，現場播起《當男人戀愛時》的主題曲，而許瑋甯當下立即起身，開始俏皮熱舞，下秒她手指向邱澤，可愛地還原電影橋段，看著妻子的男方則是面露笑容，眼神及笑容流露出幸福神情。這段影片公開後，讓許多網友被閃瞎，留言表示「邱澤眼裡都是愛」、「這影片全糖」、「太甜了」。

邱澤的幸福表情藏不住。（圖／IG：harrychang1122）

