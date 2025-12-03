影／許瑋甯捧花競爭超激烈！邱澤背後摟腰「開啟護妻模式」

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

因電影《當男人戀愛時》結緣的演員邱澤及許瑋甯，於2021年結婚，並於2025年迎來寶貝兒子。11月28日夫妻倆於台北文華東方酒店補辦婚宴，林心如、蕭敬騰及藍心湄等大咖藝人都受邀參加，賓客之一的演員潘奕如也在社群上分享，婚禮當天「新娘拋捧花」的片段。

只見許瑋甯舉著捧花，而邱澤從後方環抱她的腰，兩人見到捧花得主出爐時，更是驚訝到表情同步，這段可愛的畫面公開後，網友們紛紛留言「女神好失控」、「真心祝福，互動好搭」、「看得超開心，姨母笑」。

