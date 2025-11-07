影/許甫參選松山信義區台北市議員？李明璇：高雄北漂青年一起打拚

各黨布局2026地方大選，民眾黨傳將提名副秘書長許甫、發言人吳怡萱參選台北市松山信義區、中正萬華區議員，同樣有意參選北市松信區的國民黨發言人李明璇回應認為是好事。

李明璇回應許甫參選。 （圖／中天新聞）

李明璇7日針對許甫參選一事回應：「我覺得政治競爭不一定是惡性的，有更多願意投入地方的候選人出現，對市民都是好事。其實我跟許甫有一個共同點，我們都是高雄人，都是在台北打拚的北漂青年，既然來自同鄉、理念又相近，就不必擔心競爭的關係，是一起合作拿下松信目前空缺的3席。」

許甫資料照。 （圖／中天新聞）

李明璇指出：「藍白合不該只是政黨之間的算計，而是理念上的靠近、價值上的連結，我相信只要大家把心放在人民身上，不是為了黨爭，而是為了人民打拚而做，這場選舉就會是良性競爭。政治最終不是彼此取代，而是一起讓人民有更好的選擇。我會繼續用真誠、努力和行動，讓大家看到李明璇是最好的選擇。」

李明璇回應許甫參選。 （圖／中天新聞）

據民眾黨人士日前向媒體指出，民眾黨現任4位台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、張志豪、陳宥丞都確定再戰2026，黨內規劃台北市6選區各提名1人，鎖定「6區全壘打」，而目前無席位的松山信義區、中正萬華區人選可能為許甫、吳怡萱。

