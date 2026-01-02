影/詐團吸收22間「缺錢公司」借殼 8個月洗錢25億

刑事局破獲一起詐騙洗錢案，該集團找上22間經營不善或缺錢的公司，借殼用公司帳戶洗錢，8個月不法金流超過25億元，警方日前逮捕23人依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心運用165資料庫大數據分析，清查數名遭假投資詐騙被害人資料，發現其透過第三方支付管道交付款項，查出金流均流入特定公司帳戶，經深入追查掌握洗錢集團成員與據點，即報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，並與台中市警方等單位共組專案小組深入追查。

專案小組蒐證完備後陸續於去年10月及11月間執行2波搜索及拘提行動，分別在新竹市及嘉義市等地查獲洗錢集團主嫌徐姓男子等23名犯嫌到案，查扣現金37萬多元、2部汽車、工作手機、電腦設備、公司大小章、存摺及I-Key憑證等贓證物。

警方查出，該洗錢集團以代辦融資名義鎖定國內中小企業主動聯繫行銷，為有借款需求的公司向其他合法融資公司擔保及協助申貸，過程中伺機接觸經營不善的公司負責人，以可額外獲利減輕還款壓力為誘因，慫恿公司負責人與洗錢集團合作。

被吸收的公司即提供帳戶給洗錢集團使用，並與第三方支付業者簽約，洗錢集團再將代收款程式碼提供給詐騙集團及賭博網站使用，透過串接假投資網頁與博奕網站收取詐欺及博弈款項進行洗錢，警方統計去年4月至11月間洗錢金額超過25億元，全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、賭博及組織犯罪防制條例移送新竹地檢署偵辦。

