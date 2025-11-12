影/詐團吸9億老牌麻辣鍋店竟助洗錢 老闆娘遭拘提
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協助洗錢，昨今2日陸續拘提約談老闆娘等20人到案移送台北地檢署。
北檢日期接獲檢舉有詐騙集團以假投資手法詐騙，至少18名被害人受害財損超過9億元，檢方指揮警方調查並追查金流，發現10多家公司涉嫌協助詐團洗錢，包含交付現金、匯款、或給黃金到公司戶頭，金額達1億多元。
其中知名老牌麻辣鍋店公司負責人蔡姓女子涉嫌控制9家公司，於今年4至8月間協助詐團洗錢數千萬，專案小組昨天兵分32路執行搜索，拘提蔡女等20名被告到案，今陸續移送移送北檢複訊，全案朝涉犯洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪嫌偵辦。
