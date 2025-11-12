影/詐團吸9億老牌麻辣鍋店竟助洗錢 老闆娘遭拘提

社會中心／綜合報導柬埔寨太子集團進行國際詐騙，在台灣大量購買豪宅、豪車，儼然當成洗錢基地。但總是透過現金交易，動輒提領幾億現金。立委質疑金管會有沒有把關？銀行是在睡覺嗎？金管會主委證實，曾金檢十家銀行，七年來疑似洗錢申報多達52次。北院也罕見澄清，15萬交保的性感特助，是檢察官法命具保候傳，並非法官裁定。檢警調來到和平大苑豪宅，進行搜查，光一戶豪宅就要破億，太子集團還一共買下11戶，豪車更不用說，包括要價兩億的「山豬王」布加迪在內，一共26部超跑，洗錢金額共超過45億，傳出都是現金交易，難道金管會都不知情嗎？立委（國）賴士葆vs.金管會主委彭金隆「我們總共有十家銀行，十家銀行有進出，掌握你們處理什麼，仔細地去看這個內容，至少它在通報上是沒有問題，這十家的銀行有沒有問題，你告訴我嘛初步了解，現在初步來看他們在做大額通報，應該是都符合規定。」和平大苑豪宅一戶破億 針對太子集團過去七年銀行局申報５２次洗錢情資（圖／民視新聞）一般人要提領幾十萬，就會受到行員再三關心，破億的現金，卻能夠提領得如此輕鬆，針對太子集團洗錢案，金管會在立院證實，過去七年都有掌握，銀行局甚至加碼表示，光是洗錢申報就高達52次。立委（民）李坤城vs.銀行局局長童政彰「我們目前掌握到的訊息，是從108年之後，金融機構有做了，有52次的相關申報動作，你們把情資給調查局，調查局沒有任何的動作嗎，這個是整個國家洗防體系，哇那我們國家整個洗防體制有問題耶。」陳志左右手李添特助劉純妤１５萬交保挨轟縱放 北院澄清檢方未聲押無從介入（圖／民視新聞）疑似透過六十個銀行帳戶洗錢，過去有十家銀行都有按規定，進行大額通報，檢警調似乎也早就知情，卻直到美國司法部起訴，才動了起來，被質疑是不是慢半拍。太子集團主席陳志左右手李添，他的特助劉純妤，姣好的臉蛋和身材，成了外界討論焦點，只是訊後十五萬交保，引來網路狂轟縱放詐欺犯。北院罕見特別澄清，是檢察官並未就該被告聲押，法院依法無從介入，強調交保並非法官所裁定，盼弭平外界質疑聲浪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：太子集團現金交易豪車豪宅 金管會證實接獲十家銀行通報 更多民視新聞報導太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定替友顧幼女卻「做拱橋」虐打 男子二審仍判刑1年半

民視影音 ・ 15 小時前