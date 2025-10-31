影/詐團得手680萬還要再騙 警合作被害人活逮面交車手

北市警方破獲一起詐騙案，一名被害人遭詐團假投資手法騙走數百萬元，驚覺遭詐後向警方報案，並與警方合作約詐團再面交，順利當場逮捕一名前來取款車手依法送辦。

警方埋伏逮補前來取款的詐騙車手。（圖／翻攝畫面）

北市松山分局松山派出所日前接獲民眾報案，稱遭「假投資」詐騙680萬多元，被害人表示在網路上見到投資訊息並加入對方好友，對方以「保證高獲利」且「穩賺不賠」等話術陸續誘使投資新臺幣680萬餘元，後續發現無法出金，始驚覺遭到詐騙。

幾日後詐團食髓知味再度來電，要求他再投資現金才能完成出金程序，被害人佯裝配合雙方相約在家中進行面交，警方將計就計於暗中埋伏，見時機成熟後當場逮捕前來面交取款吳姓車手，查扣犯案用手機1台、假識別證、假收據等證物，全案依涉詐欺罪嫌送台北地檢署偵辦，另溯源追查幕後詐騙集團上游成員。

廣告 廣告

警方呼籲，詐團擅長利用投資獲利之心態，誘騙被害人交付現金，因此民眾投資任何標的務必提高警覺，勿信詐騙謊言，如有相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證。

延伸閱讀

粿粿婚內出軌遭全網性羞辱 周品均逆風：能不能就事論事？

范姜彥豐控粿粿出軌！前女友發文：人品就是最好的風水...粉絲暴動

打臉王子！范姜彥豐批他「說法矛盾」 曝手握不倫戀鐵證