影/詐團贓款藏草叢、交通錐 「死轉手」害26人損失111萬元

刑事警察局中部打擊犯罪中心，成功瓦解一起以通緝犯為首的詐欺水房集團。該集團與境外假投資詐欺機房勾結，利用「死轉手」洗錢手法及虛擬貨幣交易，隱蔽洗錢流程，涉案金額達新台幣111萬餘元，共有26名受害者。

刑事警察局中部打擊犯罪中心，破獲以通緝犯為首的詐欺水房集團，涉案金額達新台幣111萬餘元，共有26名受害者。（圖／警方提供）

專案小組歷經一年追查，發現以28歲張姓男子為首的詐欺水房集團與境外詐欺機房勾結。張嫌透過工作手機通訊軟體，指揮29歲侯姓幹部派遣取簿手，前往電子式置物櫃收取人頭帳戶的存摺與提款卡包裹。

取簿手收到包裹後，採用「死轉手」方式交付取款車手，即將包裹藏放於草叢、交通錐內，或寄送至貨運站等地點，讓人與人之間不需直接碰面即可交換物資。取款車手取得存摺與提款卡後，前往提領詐騙贓款，再由張嫌以虛擬貨幣交易方式將款項回流至境外詐騙機房。

該詐騙集團水房取簿手收到包裹後，採用「死轉手」方式交付取款車手，將包裹藏放於草叢、交通錐內，或寄送至貨運站等地點，不需直接碰面即可交換物資。（圖／警方提供）

包括張姓主嫌、侯姓幹部與旗下取簿手及車手等12名成員被警方緝捕到案。（圖／警方提供）

刑事局中打五隊與台中市刑大、台南市刑大、台北市信義警分局等單位合組專案小組，在台中地檢署檢察官指揮下，自去年7月至今年7月間，陸續緝獲張姓主嫌、侯姓幹部與旗下取簿手及車手等12名成員到案，其中4人為通緝犯。

警方查扣11支工作手機、1台筆電及虛擬貨幣買賣契約書等證物，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦。其中張姓主嫌因涉及詐欺案已遭判刑確定，直接發監執行，其餘涉案人獲1萬元至20萬元交保，近日已由檢方偵結起訴。

