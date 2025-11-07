影/詐團車手開車衝撞拒捕 警開搶逮20歲男女送辦

新北市警方破獲一起詐騙案，刑警大隊昨（6）日在中和圍捕詐團車手，對方拒捕開車衝撞，現場一名偵查隊長對空鳴槍強勢壓制，最後逮捕車上一對年輕男女依法送辦。

車手面對警車阻擋仍蓄意衝撞。（圖／翻攝畫面）

警方調查，一名黃姓被害人一個月前在通訊軟體LINE接獲暱稱不名人士以「滄海桑田」帳號傳來訊息，一開始自稱是鄰居希望他放低音量，待黃男降低戒心後再以投資虛擬貨幣可高獲利等話術，被害人上當依照指示下載詐團創設的假虛擬貨幣交易APP。

對方再以介紹可購買虛擬貨幣「假幣商成員」為由，與被害人面交拿走110萬元，詐團再於假虛擬貨幣交易APP後台呈現假資訊供被害人觀覽，直到被害人與朋友分享此事時，經友人提醒才驚覺受騙向新北市刑警大隊報案，並表示已與「假幣商成員」約定6日下午再面交50萬元現金。

廣告 廣告

刑大獲報後與被害人合作，派出6名員警陪同前往新北市中和區面交地點附近埋伏，見2名車手依約開車前來取款，被害人將錢透過車窗交給駕駛張姓男子時，埋伏警力立刻開車擋住嫌犯去路並下車準備逮人，未料對方竟踩油門衝撞警車，現場帶隊的偵查隊長見狀立刻對空鳴槍示警，車上男子才束手就擒遭警方壓制逮捕，所幸未造成人員受傷，全案訊後移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，近期詐欺集團透過通訊軟體LINE誆騙被害人等情事頻傳，呼籲民眾對於陌生訊息要提高警覺，也可以將「允許被加入好友」之設定關閉，民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，期盼警民攜手合作打擊詐騙集團。

延伸閱讀

普發一萬剛開跑！圖文作家曝龍山寺千元收購雙證件號碼

太子集團豪乳特助劉純妤社群自介「腳踏實地」 遭網狠酸

遭檢舉粉絲團涉嫌詐騙 四叉貓自曝「被永久停權」