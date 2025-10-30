影/詐團轉型毒梟！逃大陸通緝犯和前團員走私4億毒品

刑事局南部打擊犯罪中心，破獲走私毒梟集團，檢警還發現該集團趙姓及江姓嫌犯，竟然與逃亡大陸的通緝犯合作，相互接應，走私四級毒品先驅原料來台，警方估計這批毒品可製作高達黑市價值4億元的毒品，相當可觀。

刑事局南部打擊犯罪中心偵破依走私毒品集團，查獲毒品原料可供製作黑市價值4億的毒品。（圖／警方提供）

刑事警察局南部打擊犯罪中心指出，今年6月至8月期間，海關陸續攔截了三批來自大陸地區的四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1丙酮」。經送驗後發現，這批原料純度高達99%，總純質淨重近500公斤。若這批原料流入市面，可製造成逾60萬包毒品咖啡包或500萬顆錠狀毒品，估計市值超過4億元。

警方展開「溯源追緝」行動，陸續於桃園、台南及高雄等地，循線將游姓(20歲)、江姓(31歲)、王姓(31歲)、林姓(31歲)、趙姓(25歲)等5名嫌犯緝捕到案。專案小組在6至8月間，分別在三地趁游姓、王姓、林姓3名男子到貨運行提貨時，查獲這3批毒品先驅原料。

落網的5名嫌犯原本都在同一個詐騙集團，有人逃往大陸被通緝，竟和在台灣的「前同事」走私運毒，轉行當毒梟。（圖／警方提供）

調查發現，主嫌趙男和江男與數名逃逸至大陸地區的台籍通緝犯合作，以進口化學藥品名義，將毒品原料裝桶進高雄港，以海運方式走私入境。他們再招募游、王、林3嫌到不同處所領取、移置和運送貨物，並支付1萬元至4萬元不等的報酬。

警方查出，趙、江兩人和這些通緝犯，之前都是同一個詐騙集團的成員，為牟取更高利潤，透過在台灣的「前同事」接應，轉向從事跨境毒品走私活動。警方已依違反毒品危害防制條例罪嫌，逮捕5名嫌犯，將全案移送高雄地檢署偵辦，並持續追查毒品的來源及未來流

