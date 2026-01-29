影/詐團「AI換臉」扮日警得手千萬 台日馬警聯手逮10人

刑事局破獲一起跨境詐騙案，該集團在馬來西亞境內籌組跨境詐欺機房，用「AI換臉」假冒日本警方對日本民眾詐騙，得手上千萬日幣，警方共逮捕10人、羈押4人全案日前起訴。

刑事局日前從馬國押解嫌犯回國歸案。（圖／翻攝畫面）

刑事局國際刑警科日前接獲馬來西亞警通報，接獲情資顯示有台灣籍人士在吉隆坡境內籌組跨境詐欺機房，鎖定日籍被害人進行詐騙，台、馬、日警方遂共同合作偵辦，由國際科、駐馬來西亞聯絡組與駐日本聯絡組立即組專案小組啟動調查，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

廣告 廣告

警方於2025年8月間搜索該詐騙機房，逮捕5名台籍犯嫌、4名日籍犯嫌及1名馬籍犯嫌共10人，同時查扣電腦、手機、日本警察制服、日本警察徽章、路由器等證物，經清查該集團至少詐騙8名日籍被害人，不法所得金額為日幣1865萬多元

警方查出，該詐騙機房從2025年6月間開始運作，主要由台籍嫌犯指揮操控，負責管理、話務指導及翻譯工作，集團成員上網找詐騙被害人劇本翻譯成日文後，交由日籍成員詐騙使用，在利用AI變臉假冒日本警察，身穿日本警察制服對嘴、出示警官證等，以取信日籍被害人，日籍嫌犯則負責擔任詐騙話務手與被害人對談，當地馬籍嫌煩則負責打雜事務。

刑事局於2025年10月2日赴吉隆坡將5名台籍嫌犯押假返台，於桃園機場入境後執行拘提，全案依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦，其中4人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准，另1人則限制住居、限制出境、出海，全案於近日偵結起訴。

警方呼籲，國人切勿心存僥倖赴海外從事電信詐騙等不法工作，以免觸犯當地國法律而繫獄海外，返國後亦會面臨相應刑事追訴，警方將持續深化跨國情資交流及跨機關合作機制，強化境外詐欺犯罪查緝，務求徹底瓦解詐欺集團結構，守護民眾財產安全。

延伸閱讀

亞馬遜大瘦身！第2波裁員掃走1.6萬人 高層：不會是常態

准了！黃仁勳訪陸傳捷報 路透：北京批准首批輝達H200進口

末日鐘倒數85秒！科學家揭3威脅 台灣也上榜