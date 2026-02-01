影/ 評估「法制面沒問題」 吳宗憲：有信心中天可以回到52台

立法院日前三讀通過《衛星廣播電視法》部分條文修正案，國民黨立委吳宗憲認為，中天可以盡量爭取「從新從優」的概念適用新法，「我有信心中天可以回到52台」，且從法制面來看沒有問題。

吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲今天（1日）在中天節目《週末大爆卦》表示，大家關注的重點是，行政訴訟到底有沒有「從新從優」的概念。他指出，若法律有修正，表示是立法院希望用新的方式處理，這個時候，在訴訟中的案子我們就會盡量讓其從新；至於何謂從優，他解釋，若遇到當兩項法律不一樣的時候，法律會有其對民眾的保護，「哪一個對你比較好，就可以用那個，但有時也會有附隨的要求，也就是不能割裂適用。」

廣告 廣告

吳宗憲說，這次修法沒有明文寫溯及既往，但是回到中央法規標準法第18條「從新從優」的概念，中天如果認為新法較有利，在訴訟中就要提出來，「這部分是沒有什麼不能溯及既往的要求。」但他也強調，自己不太信任現在的行政機關，因為行政機關連三讀通過的法律都敢不執行。

衛廣法修法三讀。（圖／中天新聞）

吳宗憲指出，在訴訟中，中天盡量爭取「從新從優」的概念而適用新法，若確定判決對自己有利的時候，也是可以主張回到52台。「我滿有信心中天可以回到52台」。吳宗憲還說，「從法制面我覺得沒有問題」，但他也擔心國家不遵守法律。

延伸閱讀

府院研擬「不副署」衛廣法3法？立院人士：政治後座力大

影/中天拚復台NCC稱「未溯及既往」 蔡正元出狠招：砍掉預算

「中天重返52台條款」三讀通過！盧秀燕：民主國家應捍衛媒體言論自由