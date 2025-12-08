(影)誇張！男子凌晨衝武嶺放煙火惡行全被錄 網怒轟：罰太少

[Newtalk新聞]

合歡山武嶺今(8)日清晨再傳遊客違規施放煙火事件！一名男子在武嶺亭下方公路違規點放煙火，火光伴隨刺耳聲響直衝高空，整段過程全被武嶺監視器「鏡頭君」清楚錄下。警方與太魯閣國家公園管理處循線找到男子並依法告發。





今日凌晨6時許，一名25歲的桃園廖姓男子在武嶺亭下方公路點放煙火，整個過程被即時影像鏡頭拍下。警方與太魯閣國家公園管理處巡查員接獲通報後，迅速在武嶺停車場找到可疑車輛，車內仍放有未施放煙火。廖男見狀坦承犯行，辯稱「不知道山上不能放煙火」。保七總隊第九大隊依《國家公園法》公告禁止事項開立舉發單，並要求他清理現場殘留的煙火碎屑。

太管處表示，武嶺公路屬園區管理範圍，高山環境乾燥、植被脆弱，燃放煙火不僅干擾生態，更有引發山林火災之虞。依規定，違規燃放煙火最高可處3000元罰鍰；若造成森林火災，將依《森林法》第53條追究刑責，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。





據了解，廖男凌晨3時許載3名友人上山賞日出，現場監視畫面顯示，當時武嶺亭有不少遊客，突如其來的煙火讓部分民眾受驚，也引發網路討論，不少人痛批此舉恐造成火燒山，直言「誇張！這罰三萬都嫌少」、「才3000元根本不痛不癢」、「應該重罰30萬才會怕」。





太管處統計，武嶺地區近兩年違規燃放煙火事件頻傳，去年即有8件，今年含本案已累積6件，多半發生於深夜或清晨時段。提醒民眾切勿在合歡山區有燃放鞭炮、煙火的違法行為。年末旅遊人潮將至，太管處與警方將加強巡邏，並與停車場業者協助通報，希望遏止類似不法行為。





