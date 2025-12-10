影》認了海鯤號「測試落後2個月以上」海軍證實開罰：不會拖57年

海鯤號潛艦跳票，海軍一天罰台船19萬，海軍參謀長邱俊榮表示，將從尚未支付款項中扣除，應不至於拖到57年之久。（劉宇捷攝）

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」，依照合約原定11月交艦；海軍司令部參謀長邱俊榮今（10）日坦言，有關目前海鯤艦測試延後，的確是有2個月以上落後，目前部分正在積極做後續潛航跟測試；至於罰款部分，他說，現在已經開始計罰，但不會拖57年這麼久。

國防部10日上午召開例行記者會，針對海鯤號測試狀況，邱俊榮表示，海鯤艦目前已經在12月5日進塢，重點在潛航前的所有裝備整備，海軍將會協助並督導台船進行相關裝備調校，確認達到潛航安全條件後，且經過安全評估後才會安排後續潛航測試，一切都在群策群力中，按部就班實施。

針對罰款部分，邱俊榮回應，由於11月超過交艦條件後，已經開始計罰，現在已經開始計罰，累計計罰天數達到交艦履約條件時，會計算所有逾期天數，「款項將由它（台船）應支付的款項，我們尚未支付部分，從中間實施扣除」，這些都依照合約進行。

國造海鯤號潛艦原預定於上（11）月底交付海軍，然而現已跳票並啟動罰款，根據合約海軍1天要開罰台船19萬，直至今日已累計190萬。媒體今日關注罰款執行狀況，並提問上限是建造款20％，這足足要57年才會達到上限。

對此，有媒體追問，「等交艦履約才會扣除未支付的罰款，一天罰19萬海鯤號可以罰57年，如果一直延宕，要等57年後支付罰款嗎？」對此，邱俊榮回應，計罰部分，完全是因為當初在第一艘潛艦製作時，考量台船製造能力還有對國內造艦產業扶植，當初依照合意的合約來訂定這樣條件，後續艘艦會依照第一艘艦建造情形在履約條件上做全盤檢討。

邱俊榮續指，有關目前海鯤艦測試延後，的確是有2個月以上落後，目前部分正在積極做後續潛航跟測試，「我相信可能不會如您所提到的時間（57年）會拖到這麼久，一定會做好履約督導，希望台船也共同努力來達成潛艦國造目標。

