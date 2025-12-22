影》誰的「＋9史詩坐騎」掉了？花蓮鴕鳥街頭狂奔還闖紅燈

花蓮縣玉里鎮花71線道路上，今天有1隻鴕鳥在路中間狂奔，引起民眾好奇。（玉里東岸墨魂刺青陳老闆提供／羅亦晽花蓮傳真）

誰的坐騎掉了？有民眾今天在花蓮縣玉里鎮花71線道路上，驚見1隻鴕鳥在路中間狂奔，甚至還闖紅燈，覺得相當驚奇便錄影上傳社群平台，引發網友熱議。警方循線查到飼主，將依《道路交通管理處罰條例》最高開罰600元。

有民眾今天在社群平台Threads上傳一支鴕鳥在路上跑的影片，並寫下「誰購買＋9史詩級的坐騎逃跑了」，引起網友熱議，有人說5K路跑組不小心跑錯地方，也有人開玩笑說本座騎不含煞車系統、想上車但牠跑太快、牠知道不能逆向行駛，另有眼尖網友發現道路為花蓮玉里花71線。

廣告 廣告

據了解，鴕鳥為母的，年紀約1歲多，由在玉里工作30歲的黃姓、曾姓男子共同飼養，平常養在大禹里酸酐37號對面工寮，今天上午9時許疑似受到驚嚇跑到路上，接著一路闖紅燈再跑進玉里高中附近的鐵工廠，經工廠業者聯繫飼主後才抓回工寮。

雖然鴕鳥在路上狂奔未造成交通事故，不過警方仍將依《道路交通管理處罰條例》第84條，疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者，處飼主或行為人300元以上600元以下罰鍰。

更多中時新聞網報導

李亞萍失智頻發 余祥銓嘆母走不出喪女痛

劉錫明攜前世情人亮相 不當女兒經紀人

Energy書偉當爸 馬年喜迎雙胞胎