影/謝侑芯最後身影！「護理系女神」心臟病發身亡 好友感慨

擁有「護理系女神」美名的網紅謝侑芯，於上個月30日在馬來西亞突然傳出猝死消息，享年31歲。她的經紀人證實，謝侑芯因心臟病發作，搶救不及而離世。網紅推手圤智雨透露，謝侑芯生前的最後專訪畫面已曝光，讓許多粉絲和好友感到無比懷念。這段專訪將於4日上架YouTube。

由圤智雨、雪碧共同主持的YouTube節目《圤雪BS》，近日在公布網紅謝侑芯生前的最後這段訪談，訪談中謝侑芯分享了她的故事，並坦言自己曾在台中科技大學修讀護理學，擁有近兩年的臨床經驗，但最終選擇在台北發展。她自信地表示，成為大尺度模特兒的原因是希望快速累積粉絲，並對自己的外貌充滿信心。

隨著她的突然離世，許多好友和粉絲在社交媒體上表達哀悼之情，留言表示：「她真的很漂亮，真是令人難過。」謝侑芯的意外去世讓人震驚，這段專訪也成為大家緬懷她的珍貴記憶。

