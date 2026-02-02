（影）謝典林開箱700坪豪宅惹議 謝衣鳳撇清：與我選縣長無關

[Newtalk新聞] 彰化縣議長謝典林日前帶網紅開箱自家在彰化溪州的「豪宅」，屋內有酒櫃、室內籃球場等，甚至稱其「豪宅」在台北就是一般家庭，引發爭議。針對爭議，謝典林昨（1）日表示，自己沒有要選縣長，拍影片只是分享自己生活。而謝典林胞姊，有意爭取國民黨彰化縣長提名立委謝衣鳳則表示，這是弟弟個人行為，與她選縣長無關。





謝典林日前與網紅「億百豪森」合作，在社群平台開箱自家住處。而從影片中可以發現，謝典林住處有室內籃球場、可放300至400瓶酒的酒櫃、視聽室可放撞球桌及投影布幕。面對如此奢華住處，謝典林竟語出驚人表示，「這棟大概在台北就是一般人的家庭」。然而，謝典林「台北一般家庭說」，也立刻在社群上引發爭議，不少人批評謝典林在炫富。

彰化謝家、謝衣鳳家族豪宅、房地產空拍。 圖：吳音寧競辦提供（資料照）





對此，謝典林表示，他之所以願意公開自家住宅，主要是希望外界了解實際情況，並表示自己又不偷不搶，他今天只是把自己的生活讓大家知道裡面長怎樣，讓大家也知道一下內部。除此之外，謝典林還說，「我又沒有要選縣長，一直拿這個來打，我也不知道意義在哪裡。」





針對謝典林開箱自家豪宅引發爭議，謝衣鳳昨日表示，弟弟開箱住家與她選縣長沒有關聯，且兩人政治經營方式本來就不同，弟弟須為自己的行為負責，而她仍會全力爭取國民黨彰化縣長提名。

