（影）謝國樑稱現在才知基隆喝基隆河的水 鄭文婷轟孔鏘市長

[Newtalk新聞] 基隆河八堵抽水站原水造成基隆與新北市汐止15萬戶人家，因自來水用水遭油污染，進而不敢使用自來水，讓相關地區生活大受影響。對此，民進黨基隆市議員鄭文婷批評，孔鏘市長再一筆，「謝國樑到現在才知道基隆喝的是基隆河的水」，令人震驚。





面對自然水遭受油品污染，事件延燒多日後終於有進展。經水公司、市府及相關單位持續追查，已在碇內源遠路102巷一處溝渠發現疑似污染源頭。基隆市府今（3）日上午在碇內成立前進指揮所，啟動污染清除作業並展開跨區聯合應變。從基隆河現場觀察，疑似污染物呈油狀、乳化白化的外觀，至今仍未完全消散。

鄭文婷表示，基隆自然水疑似出現汽油異味事件，從上週四爆發以來至今已經有整整一週，市府在事件初期反應慢半拍，市長謝國樑昨日更公開表示，到現在才知道基隆喝的是基隆河的水，令人震驚。





她批評，謝國樑在危機後仍參加國民黨黨慶，直到週一上班才開始處理應對，顯示市府對於公共安全卻乏警覺與即時應變能力，她還質疑：「市長昨天才知道基隆喝基隆河的水嗎？如果連供水來源都不清楚，又怎麼可能在第一時間指示環保局追查污染源？」





鄭文婷強調，基隆河屬於基隆市府管理權限，河川污染的追查與查證，是市府最基本責任，「謝國樑不應該混淆權責，你現在要做的不是強調水量是否足夠，而是儘速確認污染水源是否與這次汽油事件相關。」





面對市府宣稱暖暖地區發現疑似污染源，鄭文婷表示，這是否與自來水異味有直接關聯，仍需進一步鑑定與查證，在結果明朗前不應自行下結論。





鄭文婷也再次提醒，供水調度與蓄水屬於自然水公司職責，市府應該把焦點放在自身必須負責的河川管理，「請謝國樑不要再搞錯，市政府該做的，是真正找到污染源。」





她呼籲基隆市府正視此次事件的嚴重性，立即提升應變速度、強化跨局處協作，並將調查結果向市民清楚說明，避免讓不必要的恐慌與不安持續擴大。

