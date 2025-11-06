影／謝淑薇攜拉脫維亞搭檔！WTA年終賽分組全勝闖4強

台灣網球名將謝淑薇。（資料圖／美聯社）





台灣網球名將謝淑薇，6日在沙烏地阿拉伯舉行的 WTA年終總決賽雙打分組賽最終戰中，與拉脫維亞搭檔 Jelena Ostapenko 攜手出戰，以 6比3、6比1 完勝美國選手 Asia Muhammad／荷蘭選手 Demi Schuurs，以小組三連勝戰績穩定晉級4強。

本屆年終賽將8支女雙分為兩組，取每組前2名晉級4強。謝淑薇／奧斯塔朋科搭檔，過去已於今年擊敗溫網、法網冠軍組合，提前鎖定小組龍頭資格。

廣告 廣告

此次對戰穆罕默德／舒由絲，首盤開局雙方互有破發考驗，謝／奧組合先失一局但隨即回破兩次，穩定發揮以6比3先下一盤。次盤她們延續攻勢，開局即破發並一路掌握比賽節奏，最終以6比1收下勝利。

年滿39歲的謝淑薇此次已是第5次打進WTA年終賽4強，她曾於2013年與中国選手 彭帥 取得女雙冠軍，此外還曾3度進入冠軍戰但未奪冠。她表示，下一目標是尋求睽違12年的WTA女雙冠軍金盃。

更多東森新聞報導

WBC／台灣注意！被問投不投經典賽？山本由伸回應了

MLB／曾表態願加入經典賽中華隊！費仔今遭光芒DFA

NBA醜聞！老鷹前高層涉盜用380萬美金 爽買保時捷

