影／謝言信謝林玉鶯基金會捐彰化家扶幸福年菜 助弱勢家庭溫馨圍爐

▲財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會連續第6年響應彰化家扶幸福年菜，今年再捐贈200套年菜，累計已達1400套，今日在溪州鄉后天宮舉行捐贈儀式，由彰化縣議長謝典霖代表基金會完成捐贈。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為讓弱勢家庭在除夕夜也能圍爐團圓、溫暖過年，彰化家扶中心持續為縣內約1700戶扶助家庭募集幸福年菜。財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會連續第6年響應，今年再捐贈200套年菜，累計已達1400套，今（15）日在溪州鄉后天宮舉行捐贈儀式，由彰化縣議長謝典霖代表基金會完成捐贈，他表示，基金會以祖父母之名成立，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，將持續關懷弱勢家庭，讓愛心在寒冬中不間斷延續。

廣告 廣告

彰化家扶中心今日特別邀請30戶受助家庭到場參與，由田中區扶委會主委邱淑慧、兒童少年保護委員會主委陳明宗及彰化家扶扶幼委員會副主委李世湧等人代表接受捐贈，感謝財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會將暖心的愛分送到家扶家庭。溪州鄉長江淑芬也到場見證，並響應加碼捐贈30套年菜，期盼集結社會力量，一起照顧弱勢，讓寒冬多一分溫暖。

▲彰化縣議長謝典霖表示，基金會以祖父母之名成立，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，將持續關懷弱勢家庭，讓愛心在寒冬中不間斷延續。（圖／彰化家扶提供）

謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳯去年12月21日參加彰化家扶「疼惜彰化家扶囝仔」耶誕愛心園遊會時，以敲響愛心鑼的方式號召社會響應，每敲一響即捐出10萬元，連敲三響共計30萬元，全數認捐幸福年菜，拋磚引玉鼓勵更多民眾參與。彰化家扶將於2月7日前完成年菜採購，並陸續發送至所有受助家庭。

▲田中區扶委會主委邱淑慧、兒童少年保護委員會主委陳明宗及彰化家扶扶幼委員會副主委李世湧等人代表接受捐贈，感謝財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會將暖心的愛分送到家扶家庭。（圖／彰化家扶提供）

家住溪州的吳女士為單親媽媽，獨自撫養4名子女，與外祖父母同住，平時在芭樂集貨場與農務打零工維生。她表示，過年期間往往仍需工作，除夕夜只能簡單煮鍋火鍋配白飯應付全家7口。自從收到家扶提供的5菜1湯幸福年菜，下班回家只需加熱，再搭配一鍋火鍋，就能和孩子圍坐共享豐盛年夜飯，讓她直呼「真的很幸福」，也感謝社會各界的愛心支持。

彰化家扶中心主任王震光表示，家扶扶助的1700多戶家庭中，許多家庭在過年期間仍只吃平常的家常菜，扶助家庭中不少是要除夕當天還忙著工作的單親家長，另有身心障礙者、新住民及隔代教養的家庭，過年要額外購買年菜對他們來說是一筆不小的開銷，為了減少支出，大都簡單解決，孩子們也感受不到特別的過年氣氛，而這套5菜1湯豐盛的年菜，解決了家扶家庭過年過節所面臨的經濟壓力，感謝社會大眾對受助家庭的厚愛，讓這股愛心暖流化作幸福年菜，送到每戶家庭的餐桌上，讓家扶的孩子們能開心享用年菜快樂過新年。

彰化家扶在此誠摯呼籲大家共同響應「無窮世代-幸福年菜 圍爐新年」年菜認捐活動，捐款熱線：04-7569336；捐款郵局劃撥帳號：00271389。