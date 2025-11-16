影/警勸3次！「台大男神」酒駕1480萬法拉利 載妹逆向遭逮

建國中學、台大畢業，擁有亮眼學歷的網紅「台大男神」孫炫東，現年26歲，常在網上分享投資理財觀念因此暴紅，曾自稱「23歲買藍寶堅尼」，不過日前他不聽員警勸，執意酒駕開法拉利載妹被逮。

孫炫東遭攔查。 （圖／警方提供）

據大安分局警方表示，全案始於8日清晨5點左右，當時員警巡邏經過位於忠孝東路四段205巷內的夜店「OMNI」，發現門口停著一輛要價1480萬起跳的法拉利488GTB超跑，車內有位男子正要上車離開，員警主動上前盤查，經查該男是孫炫東，車內飄出濃濃酒氣，當下勸導：「如果有喝酒的話可改叫代駕或搭車返家，千萬不要酒駕喔！」但他置若罔聞。

廣告 廣告

孫炫東的法拉利超跑。 （圖／警方提供）

而稍後員警巡邏一圈返回現場，發現孫炫東竟然開始倒車，準備離開現場，二次提醒他「應找代駕」，但隨後警方再次巡邏返回，孫炫東已經開車行駛，逆向開出巷子要切到市民大道的平面車道，當下將他攔下，結果一測嚴重超標，酒精濃度達每公升0.87毫克，當場拔牌扣車，並將孫炫東以涉犯《刑法》公共危險罪現行犯上銬逮捕，同車的蔣姓女伴則被依有酒駕連帶責任開罰，全案目前已依涉犯公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

孫炫東遭攔下現場。 （圖／警方提供）

曾就讀於台大財金系，後來重考進入台大材料工程學系的孫炫東，在Threads和Facebook分享個人觀點和生活日常，累積了一定的網路聲量相當活躍，本身也是PRO360達人網上的化學家教專家，並具備插畫繪製、影音剪輯、平面設計等技能，堪稱才子，以投資理財專家自居的他，也自誇23歲就買了藍寶堅尼超跑，如今開法拉利超跑酒駕被逮，形象已明顯重傷。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

館長直播回應「10年前騷擾」：這麼委屈還回公司月領8萬？

軍紀渙散！雄獅部隊役男營區抽電子菸搜出喪屍煙彈 判拘役40日

基隆東9號碼頭貨櫃車自撞事故！車頭變形凹陷 駕駛受困