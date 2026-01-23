影／警界祝賀化作溫情 彰化警局長陳世煌捐83盆蘭花傳愛家扶

▲彰化縣警察局長陳世煌自1月20日上任後，辦公室擺滿祝賀蘭花與盆栽，他秉持「取之於社會、用之於社會」理念，將83盆精品蘭花全數捐贈給彰化家扶義賣，期盼將各界祝福化作善款，守護弱勢兒童。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣警察局長陳世煌自1月20日上任後，辦公室擺滿祝賀蘭花與盆栽。他秉持「取之於社會、用之於社會」理念，不願讓這些象徵美意的朋友賀禮僅留在官署內靜靜綻放，決定將其轉化為更具意義的社會價值，今日將83盆精品蘭花全數捐贈給彰化家扶義賣，期盼透過花香傳遞溫情，將各界的祝賀心意化作實質的善款，守護彰化縣內的弱勢兒童。

破紀錄的愛！彰化家扶中心在接獲捐贈訊息後，對陳局長的義舉深表感激，今日出動3輛大貨車、4輛廂型車將68盆愛心蘭花載回和美本部、二林、田中、員林及彰化市服務處辦理義賣活動，因為這是第一次收到這麼多蘭花，7輛車載不完，下午再次出動2輛貨車將15盆載回和美本部。由於這批盆栽多由各界菁英餽贈，品質皆屬上乘，彰化家扶後援團體得知此公益活動，下午紛紛愛心認購。

彰化家扶公關專員林滿麗下午彰化市、鹿港、和美及伸港四處送貨，林滿麗說，真的很感謝伸港全興工業區獻麒紡織(股)公司總經理林崑輝霸氣的將大貨車12盆蘭花全數買下，彰化扶幼主委辜福榮及前主委紀淑玲也隨即響應愛心認購、彰化縣議員賴清美帶著特助曾煥燁前來選購，八大家具黃雍筆更是直接開著小貨車來認購3盆，今日才剛載回來截至現在已經賣出20盆，所得將全數作為扶幼專款，讓這份來自警界的溫柔力量，幫助更多弱勢孩子傳愛過好年。

彰化家扶主任王震光表示，年節將至，家扶正積極籌措扶幼專款，陳局長捐贈的83盆蘭花種類豐富、品種優良，極具觀賞價值。農曆年即將到來，歡迎民眾到彰化家扶各服務處選購愛心蘭花，為即將來臨的馬年添上喜氣，祝賀蘭花更代表著馬上升官、馬上平安、馬上發財等祝福。彰化家扶也呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代~傳愛過好年」。彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389