影/警破德州撲克賭場逮10人 賭客驚見爆乳網紅

台北市警方破獲一處德州撲克職業賭場，該賭場隱身住商混合大樓內，警接獲情資後日前前往查緝，查獲10人及千萬賭資送辦，其中一名賭客竟是IG網紅「陳熙熙」。

北市信義警方破獲職業賭場逮捕10人送辦。（圖／翻攝畫面）

北市信義警分局福德街派出所日前掌握情資，轄內一處住商混合大樓地下室私人招待所夜間出入複雜，現場疑為非法德州撲克職業賭場，遂派員進行查訪蒐證，發現負責人鍾姓男子租下該處經營私人招待所與職業賭場，提供賭具與籌碼給不特定人以現金換籌碼方式，對賭德州撲克並從中獲利。

該賭場隱身商辦大樓地下室。（圖／翻攝畫面）

警方查扣大批賭具籌碼等證物。（圖／翻攝畫面）

警方多日埋伏佈線後於上月29日深夜前往突襲查緝，當場查獲實際負責人鍾男、現場負責人溫男、賭場負責人楊男及荷官、賭客等共計10人，現場查扣現金賭資3萬多元、籌碼賭資63萬多元、預備籌碼賭資2044萬多元、抽頭金1萬9200元及撲克牌、計時器、監視器、點鈔機、電腦、手機等相關證物，全案訊後分別依賭博罪及社維法送辦裁處。

網紅「陳熙熙」在賭場內遭警方查獲。（圖／翻攝自IG「naomi_199510」）

其中一名賭客竟是爆乳網紅「陳熙熙」，她在IG上擁有2.3萬粉絲，因天使面孔魔鬼身材常上傳火辣照片影片知名，社群上也可見她曾PO德州撲克比賽畫面，未料卻涉足非法職業賭場遭警方查獲。

警方呼籲，賭博行為不僅嚴重影響個人及家庭經濟，職業賭場更容易衍生社會問題助長犯罪孳生，為維護轄區治安將持續打擊掃蕩轄內職業賭場消弭潛在危害。

